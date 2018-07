Cinco motivos para pasar tus vacaciones en la montaña

Nos vamos de vacaciones, y como no solo de sol y mar vive el hombre, hoy te proponemos algo diferente. ¿Por qué no poner rumbo a lugares menos concurridos? Elegimos Yeste, en plena serranía del Segura en la provincia de Albacete, porque hemos decidido pasar nuestras vacaciones en Castilla La -Mancha Y te contamos el por qué.

Vamos a compartir contigo cinco motivos por los que elegir la montaña y Yeste, un rincón mágico en los meses más cálidos del año.

Sierra de Segura | Yeste Turismo Rural

1. Conectar con la naturaleza. Ese ya es en sí mismo un motivo más que suficiente. No hay nada como observar, respirar aire puro y relajarse sintiendo el ritmo pausado de la vida. La montaña nos ofrece paisajes espectaculares, sierras, valles, ríos, lagos y fauna, Como la que nos regala la Sierra del Segura donde puedes ver aves como el águila real, el buitre leonado, el halcón peregrino ó ciervos, muflones o cabras montesas.

2. Nadar en pozas y en los charcos de los ríos. Estamos en verano y queremos refrescarnos. A falta de mar, podemos nadar en aguas frescas y transparentes. Podemos elegir entre el río Tus, el río Segura, el río Zumeta ó el Río Taibilla. O si lo prefieres puedes nadar en las piscinas, ya sea en los pueblos, o en los alojamientos.

Los paisajes de Yeste los marcan los ríos. El Segura y el Tus. Ambos discurren por los montes de la localidad hasta unirse en el Embalse de la Fuensanta. Son río de aguas limpias y cristalinas, con innumerables pozas donde bañarse en verano y zonas verdaderamente únicas para fotografiar.

Yeste | Yeste Turismo Rural

3. Vivir la autenticidad de la vida rural. Merece la pena compartir tu tiempo con la gente, conocer sus vivencias y tradiciones y visitar alguna de las más de cien aldeas de Yeste.

4. Coger la mochila y eligir alguna de las 17 rutas en las que puedes hacer senderismo o cicloturismo; o bien opta por hacer una ruta a caballo. Eso por no hablar de la aventura. Si lo tuyo es la adrenalina, apúntate a alguna de las actividades de turismo activo como el descenso de barrancos y cañones, el descenso con piraguas en aguas bravas, la escalada, la espeleología ó las actividades en alta montaña en el Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima.

Si quieres algo más tranquilo, simplemente explora el patrimonio y la cultura de Yeste, realizando la ruta urbana que pasa por el castillo, la iglesia, el convento y la ermita.

Gastronomía Yeste | Yeste Turismo Rural

5. Siéntate a la mesa y disfruta la contundente cocina manchega, con platos como las migas, el gazpacho manchego, el potaje bochero, el cordero segureño, el cabrito celtibérico, el pan de pueblo y los dulces tradicionales como las hojuelas.

Seguro que ya te has sentido transportado a ese lugar de montaña que siempre has soñado. No te lo pienses más y vive un verano diferente. Si te apasiona la naturaleza, el senderismo y el turismo rural Yeste es un destino a tener en cuenta. Más información: Turismo Rural Yeste

También te puede interesar

Adentrarse en una montaña de sal

Aventura en el Gran Cañón de Etiopía