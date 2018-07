Abu Dhabi y los lujos que sólo podrás disfrutar allí

¿Cuántas veces has visto por televisión los lujos de los que disfrutan algunos afortunados a lo ancho y largo del globo y te has imaginado a ti mismo gozando de ellos? Si estás pensando en darte un homenaje y disfrutar de una vacaciones en un destino en el que el lujo siempre sea el protagonista, no tienes que buscar más: Abu Dhabi es tu lugar. Allí, en plenos Emiratos Árabes Unidos, podrás encontrar todo lo que llegues a imaginar e incluso más. Lujos que ni siquiera sabemos que existen, de los que no somos plenamente conscientes, y que podrán ser tuyos durante los días que pases allí.

Además de contar con lujosos hoteles, en los que no falta ni una comodidad y en los que te sentirás un rey o una reina, este lugar ofrece otras muchas cosas que sólo podrás vivir allí. Por ejemplo, en Abu Dhabi tendrás la oportunidad de visitar el Ferrari World, un parque de atracciones de la marca que alberga la montaña rusa más rápida del mundo, además de un interesante museo para los amantes del motor.

Pero si hemos venido a hablar de lujo, que es precisamente nuestro objetivo, tenemos que hablar de los coches que verás por las calles y que, con suerte, podrás probar. Las marcas más exclusivas y los modelos más deseados se unen incluso a ediciones limitadas que ni siquiera habrás visto por Internet. Todo el lujo a cuatro ruedas que puedas imaginar y más, como quien conduce un coche de segunda mano.

Además, en Abu Dhabi podrás probar un rico café con ¡oro! Sí, has leído bien. Es tanto el dinero que se maneja allí que en diferentes lugares, como el hotel Emirates Palace, podrás disfrutar de esta delicia. Y es que este hotel del que hablamos es uno de los rincones más lujosos de Abu Dhabi, construido en oro y mármol. Para que te hagas una idea, en este alojamiento se dispone de una máquina de oro. Inimaginable.

Centros comerciales con las marcas más conocidas y exclusivas del mundo, algunas de ellas sólo vistas en las alfombras rojas de premios como los Oscar y, por supuesto, el circuito de Formula 1 más moderno del planeta, en el que tú también podrás sentir lo que sienten los pilotos durante el Gran Premio. Y es que se ofrece la posibilidad de dar un vuelta al circuito con un coche de alta velocidad. ¿Algo más espectacular?

Como ves, Abu Dhabi es algo así como la ciudad de los sueños, ese sitio en el que todo lo que seamos capaces de crear en nuestro cerebro puede hacerse realidad y en el que todo lujo es poco. Otro mundo dentro de nuestro planeta, que merece la pena visitar al menos una vez en la vida.