Viaja gratis por todo el mundo, alójate en casas de lujo y gana 9.200 euros al mes 

Ni hoy es el día de los Santos Inocentes ni esto es una broma. La compañía de intercambio de alojamientos de lujo Third Home busca al candidato ideal para el que la propia empresa denomina "el mejor trabajo del mundo".

Este puede ser tu destino | Third Home

¿Te apetece pasar tres meses viviendo en 'casoplones' de lujo, no sólo gratis, sino que además ganando 9.200 euros al mes? Si la respuesta es sí, es de imaginar, has de tener libre disposición por todo el mundo a lo largo de tres meses, desde finales de este verano hasta el cierre del otoño, ser mayor de 18 años y tener habilidades en redes sociales y en escritura, ya que este puesto te exigirá escribir un blog, compartir contenidos en Facebook, Instagram o Twitter y grabar una serie de vídeos que se publicarán en YouTube en los que narrará su experiencia. Además, también deberás tener en regla el pasaporte y el carné de conducir, y carecer de antecedentes penales.

Quizá te espera esta casa | Third Home

Otro de los requisitos es hablar un inglés fluido y ser capaz de disfrutar y valorar el lujo, para poder establecer comparaciones y realizar una posterior difusión de estos lugares vacacionales de ensueño.

La persona elegida podrá realizar el trabajo con un acompañante o en solitario. En el primer caso, Third Home aclara que no se hará cargo de sus gastos. Esta empresa también puntualiza que la cobertura de los gastos de los viajes está incluida en la oferta y es independiente a la remuneración mensual.

Si cumples estos requisitos, manda tu currículum antes del 30 de marzo a la cuenta de correo bestjobontheplanet@thirdhome.com de la compañía Third Home, además de grabar un vídeo de un minuto en el que cuentes (en inglés) por qué la empresa debería elegirte para tan más que apetecible puesto. La empresa advierte que aquellas candidaturas que no cuenten con un vídeo no serán tenidas en cuenta. Sólo nos resta desearte mucha suerte.

Seguro que te interesa

Se buscan aventureros para recorrer Latinoamérica gratis

¿Quieres viajar a Eslovenia gratis?