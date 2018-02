Venecia se queda sin agua en sus canales en pleno carnaval

Desde el pasado 27 de enero comenzaron en Venecia, en Italia, las fiestas de carnaval, que durarán hasta el próximo día 13 de febrero. Y aunque el carnaval todavía está arrancando la imagen que nos llega de Venecia estos días no ha sido sus coloridos disfraces y sus máscaras sino una imagen de Venecia seca. Las góndolas en el suelo sin poder navegar en una ciudad donde pasear por sus calles en barca es una de sus principales características.

Venecia no se ha secado, no os asustéis, simplemente ha sido un curioso fenómeno meteorológico que se da con poco frecuencia en esta ciudad. En realidad está curiosa estampa se ha producido debido a una marea baja, una marea excesivamente baja ya que el nivel del agua ha bajado hasta 60 centímetros. Sin embargo, esta no ha sido la primera vez que esto ocurre ya que en los años 2016, 2008 y 1989 también se dieron fenómenos similares.

Disminuye el nivel del agua en Venecia | EFE

La prensa veneciana achaca este fenómeno a la pasada luna llena o luna azul que se dio el pasado viernes. Esto secó los canales del casco histórico y causó una gran preocupación sobre todo para los medios de emergencia al no poder navegar en estos canales, según informa 'la Nuova de Venezia e Mestre'.

Curiosamente esta ciudad suele padecer del efecto contrario, es decir, se suele inundar con frecuencia debido al efecto 'Acqua Alta', una marea alta que llega a inundar las calles de Venecia. La Plaza de San Marcos es una de las zonas que suele sufrir estas inundaciones dejando la estampa de cientos de turistas visitando la plaza a través de pasarelas.