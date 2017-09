El único parque arqueológico submarino del mundo

Situado en la costa mediterránea de Israel, a medio camino entre las ciudades de Tel Aviv y Haifa, el Centro de Buceo de la Vieja Cesárea, es el club de buceo más antiguo de Israel. El centro está ubicado en medio del Parque Nacional de Cesárea y hablamos de él, porque, nos permite una inmersión diferente a cualquier otra que puedas hacer en el mundo. Este centro organiza inmersiones a las antiguas ruinas de Sebastos, el puerto de altura de Cesárea construido en el año 22 a. C., por orden del rey de Judea, Herodes. Este puerto, fue el primer puerto artificial a gran escala de la historia, el más amplio y moderno de todos los puertos del Imperio Romano de la época.



El acceso a estas ruinas es muy original, porque de lo que hablamos, es de unas ruinas que se encuentran bajo la superficie del mar. Y es que en Cesárea hay un parque arqueológico único en el mundo, un Parque Arqueológico Submarino.



Creado por el profesor Avner Raban, el parque arqueológico subacuático nos permite descubrir los restos de este puerto hundido y ver las maravillas de la ingeniería marina romana y la historia de dos mil años de la existencia del puerto.



En el Parque Arqueológico Submarino de Cesárea se pueden realizar inmersiones submarinas entre las ruinas del antiguo puerto de Sebastos.

Una vez hayas solicitado el permiso, vas a poder contemplar los antiguos espigones, los puertos de carga y descarga, o los almacenes, tal y como eran entonces. Gracias a las excavaciones de la Universidad de Haifa ahora se pueden visitar las ruinas sumergidas de esta importante ciudad romana. El Parque, es simplemente único en el mundo y fue inaugurado en el año 2006. Además, no es necesario que seas un submarinista experto ya que esta inmersión es apta para profesionales y para amateurs.



La visita submarina dura unos 45 minutos y se realiza a una profundidad máxima de ocho metros. Una vez dentro del agua encontrarás cuatro senderos en los que están señalizados los 28 puntos de interés de esta increíble ruta.



Sin duda, el parque arqueológico submarino es una de las mayores atracciones de la Caesarea Marítima, aunque no la única. El famoso puerto, fundado por el mismo rey que mandó ejecutar a todos los niños nacidos en Belén en época de Jesucristo, llegó a ser en su tiempo, incluso más importante que el puerto de El Pireo.

En tierra, es decir, fuera del agua, hay muchos monumentos interesantes del período romano y medieval. El Anfiteatro de Cesárea, construido hace más de 2.000 años y que se sigue utilizando hoy en día hoy para conciertos y óperas. Un acueducto que traía agua desde los manantiales de la cordillera montañosa del Carmel, al norte de la ciudad. Una réplica de la inscripción de Poncio Pilatos, edificios de archivos bizantinos, el Cardo Maximus, así como termas, almacenes, el puerto o el Palacio de Herodes con vistas al mar y su piscina.



En Cesárea se han encontrado restos romanos, de los cruzados, bizantinos y árabes. Los restos medievales son de la época del Rey Luis IX de Francia, conocido como San Luis. En el 1251 él llegó a lo que quedaba del reino de los cruzados de Jerusalén y construyó fortificaciones, altas murallas rodeadas de un foso que todavía se puede ver, puertas y la Catedral de San Pedro.

Aquí, además de las antiguas ruinas romanas descubrirás que la playa es espectacular. Este es uno de esos lugares maravillosos donde uno siente el peso de la historia. Una ciudad portuaria y un parque nacional que son el sueño de los amantes de la arqueología. Impresionantes acueductos romanos se mezclan con las fortificaciones de los cruzados, los templos griegos o los edificios bizantinos y éstos son sólo algunos de los sitios que muestran la rica historia de la ciudad.

Si decides visitar este fascinante puerto, no dejes de ir a la Playa del acueducto de Caesarea, una de las mejores y uno de los secretos mejor guardados de Israel, simplemente alucinante, con el acueducto a pie de playa en paralelo a la orilla del mar.

El Parque Submarino Arqueológico de Cesárea, es sólo una de las muchas atracciones de la ciudad, así que si quieres una emoción diferente en tu próxima inmersión, no olvides visitar este fascinante parque arqueológico submarino.