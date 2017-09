Lo último contra el manspreading: evitar que las mujeres vayan en el asiento de en medio de los aviones

La aerolínea hindú Vistara considera que hay que reforzar la seguridad de las mujeres que viajen solas en avión, para evitar así fenómenos desagradables como el famoso manspreading. Por medio de esta iniciativa llamada Woman Flyer, la compañía ofrece la posibilidad de que las pasajeras no acompañadas se sienten al lado del pasillo o la ventanilla, pero no en medio. Además, esta oferta se extiende a quienes no hayan reservado la plaza con anterioridad.

El motivo principal por el que Vistara ha tomado esta decisión, es que se quiere proteger al máximo posible a todas las mujeres que viajen solas para que no puedan sufrir agresiones. Además, la compañía ofrece que se las ayude a llevar las maletas y las escolten hasta la parada de los taxis, siempre y cuando sean ellas mismas quienes soliciten estos servicios. A esta última prestación la llaman: “personal uniformado de la compañía”.

Todas estas ayudas son gratuitas tanto para las mujeres que viajan solas como para las que lo hacen con sus hijos, tal y como se informa en la página web de la empresa. Por el momento esta iniciativa solamente se emprenderá en la aerolínea Vistara.