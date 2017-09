TripAdvisor le declara la guerra a las actividades "crueles" con los animales

Uno de los atractivos turísticos de algunos países asiáticos es la posibilidad de montar y acariciar a los elefantes. En África, los safaris son también un obvio reclamo para los amantes de la fauna exótica. ¿Y quién no ha pensado alguna vez en nadar rodeado de delfines?

Sin embargo, numerosos colectivos animalistas se quejan de que estas actividades suponen un maltrato para estos animales, sobre todo si caen en manos de dueños que sobrepasan los límites y les hacen pasar por un estrés innecesario.

Turistas sobre camellos en Egipto | Getty

TripAdvisor se ha hecho eco de estos reproches y ha modificado su política de uso para evitar que este tipo de atracciones tengan cabida en el portal. La página web pone énfasis en la necesidad de dejar de promocionar cualquier tipo de actividad que implique el contacto directo entre el turista y el animal.

Sin embargo, establecer qué tipo de atracción turística resulta cruel para los animales no es tarea fácil. Por este motivo, TripAdvisor asegura que trabajará con entidades como la World Animal Protection y People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), entidades externas que colaborarán en la evaluación de las actividades y en la redacción de contenidos para el portal.

La capacidad de la web de reseñas para concienciar sobre el maltrato animal es innegable: Con más de 690,000 atracciones y más de 385 mil reviews, el portal se ha convertido en el punto de encuentro de viajeros de todo el mundo. Antes de tomar esta medida, la web ya recibió numerosas críticas por mantener anuncios de actividades con animales.