The Black Rat, un café en el que desayunarás acompañado de... ¡ratas!

Dicen en The San Francisco Dungeon que no son una atracción común sino una excitante mezcla de acción, efectos especiales, escenarios perfectos y auténtico storytelling; una vez que cruzas las puertas de su lugar en el mundo estarás ya en sus manos y, de entre las experiencias que vivirás, nosotros hoy queremos hablarte de una que sólo tendrá lugar, al menos en principio, dos días: los días 1 y 8 del mes de julio. Se trata del Black Rat Cafe, un café en el que compartirás mesa y mantel... con ratas ¿te seduce la idea? si es así ¡corre! inscríbete para estar informado o te quedarás sin plaza.

Para tomarte un capuccino, o los que quieras, con las ratas de The Black Rat Cafe, tendrás que adentrarte antes en el universo de The San Francisco Dungeon, se trata de algo así como un parque de atracciones en el que un buen número de actores te harán vivir historias únicas que harán de tu viaje una experiencia inolvidable. Lo cierto es que, cuando viajamos, no sólo lo hacemos para conocer los lugares que visitamos tal y como son ahora sino también para acercarnos a su historia a través de los vestigios de ella que todavía se conservan; pues bien, lo que hacen en The San Francisco Dungeon es recrear los momentos más importantes de la historia de San Francisco, lo hacen en un lugar decorado para la ocasión y con actores caracterizados según la experiencia que estén representando ¿el resultado? no ves la historia de San Francisco, no te la cuentan, la vives, eres testigo de excepción de ella.

Y entre las experiencias que están preparando para este verano está el café con ratas; para tu tranquilidad, te diremos que las ratas que encontrarás en The Black Rat Cafe son muy limpias y están muy sanas, de eso se han ocupado en The San Francisco Dungeon, se trata de ratas domésticas con todos sus papeles en regla...

Tomarte el café del desayuno -la experiencia comienza a las 9 de la mañana- rodeado de ratas en un establecimiento perfectamente decorado con manteles rojos y blancos sobre las mesas, te costará 49,99 dólares, eso sí, podrás beber todo el café que quieras -o puedas- y accederás a otros espacios de The Dungeon. Si eres de los que disfruta de un poco de misterior y acción, incluso de un punto de terror, en sus viajes, disfrutarás de The San Francisco Dungeon en todas sus experiencias, incluso en la del café con ratas ¿no crees?.