Tel Aviv acoge el único desfile público de orgullo gay en todo Oriente Medio

Tel Aviv lo tiene todo a punto. La ciudad israelí más cosmopolita, con influencias multiculturales, y de gente abierta, se vuelca cada verano en recibir a personas de todo género, religión y color para una celebración única. Una celebración de aceptación, amor y alegría. Y es que llega uno de los eventos más cañeros del año.

Llega la Tel Aviv Pride Week, la Semana del Orgullo Gay de Tel Aviv.

Tel Aviv Pride Week | Turismo de Israel

Y no son pocos los que ya están preparando una escapada para no perderse la cita del año

El próximo 3 de junio arranca una de las mayores fiestas del mundo, una de las que con más marcha y mejor ambiente se celebran. Una fiesta que tendrá al viernes 9 de junio como momento álgido con la celebración de la cabalgata del Orgullo, la más famosa del mundo.

Y la edición de este año bajo el lema “visibilidad de la bisexualidad” y que se va a convertir en el primer festival a gran escala centrado en esta temática .

El inicio de la Semana del Orgullo de Tel Aviv concentra cada año a cientos de miles de personas procedentes de Israel y de otros países que se dan cita para disfrutar de unos días de fiestas, eventos, música en directo y shows que representan y celebran la vibrante comunidad LGBT de la ciudad.

Una semana que culmina con el desfile del día 9 de junio, en el que se espera que se reúnan más de 200.000 participantes. A las 10 de la mañana, en la gran feria del Me'ir Park con música, presentaciones y discursos comienza el desfile que se iniciará con flotadores especialmente diseñados para el evento, grupos de marcha, música y un sinnúmero de participantes y espectadores. Un desfile que va a recorrer las hermosas calles de Tel Aviv hacia Charles Clore, la playa de la ciudad, donde a las 15h se celebrará la famosa fiesta en la playa que se alargará hasta el atardecer.

El Desfile del Orgullo de Tel Aviv es el mayor evento de esta índole en Asia y Oriente Medio, y sin duda, es uno de los mayores del mundo.

Durante todos los días que dure la fiesta, son muchos los clubs que ofrecerán programaciones y fiestas especiales a las que no puedes dejar de asistir. Y esto va a ser lo más difícil, saber que elegir entre tantas fiestas. Y todo en una ciudad situada a poco más de cuatro horas en avión desde España, algo que facilita mucho las cosas.

Tel Aviv es la capital gay de Oriente Medio, y tal vez, una de las capitales gay del mundo por excelencia. Y en junio celebra la Semana del Orgullo Gay, pero no es la única semana en la que la vida gay es grande. Si formas parte de esta comunidad este se va a convertir en tu destino perfecto en cualquier época del año.

La mejor parte del orgullo de Tel Aviv no es el desfile en sí, sino el hecho de que la vida nocturna gay de Tel Aviv se vuelve aún más salvaje durante esta semana Si todavía no conoces la ciudad y quieres disfrutar a tope de esta gran fiesta resérvate los días. No lo dudes y disfruta de una de las capitales gay del mundo.

Más información: Tel Aviv Pride Week

Tel Aviv acoge el único desfile público de orgullo gay en todo Oriente Medio, un desfile que se celebra anualmente el primer fin de semana de junio.

