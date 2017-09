"Swap and Surf" te conecta con surfistas de todo el mundo

Muchos somos los apasionados del surf que, a la hora de embarcarnos en un viaje para disfrutar de uno de los mayores placeres de la vida, nos encontramos con altos precios de vuelos y/o alojamiento. Esa fue una de las premisas base para Philippe y Sylvain Garms, dos primos franceses y amantes del surf, a la hora de idear esta nueva red social.

¿Cómo funciona Swap and Surf? Es muy sencillo, puesto que su modelo es parecido al de Airbnb o Coachsurfing, en las que la finalidad es abaratar costes de alojamiento. El usuario se registra, y a partir de ese momento ya puede ponerse en contacto con surfistas de otras partes del mundo.

Fundadores de Swap & Surf | Swap & Surf

Pero no sólo es una forma de encontrar alojamiento barato, sino de conocer a otros apasionados por las olas que nos podrán dar algunos consejos sobre la playa y ayudarnos desde su postura de “local”. Además, los anfitriones suelen dejar tablas a sus invitados, también podrán enseñares los alrededores y dónde encontrar los mejores tubos.

¿Qué podemos darles nosotros a cambio? Por supuesto, una invitación de vuelta a nuestra morada, y que disfruten nuestros anfitriones como huéspedes. Además de ello, mientras estemos en su casa podemos unirnos a sus entrenamientos y sesiones de olas; compartir algunos trucos y consejos; y qué menos que preparar alguna cena deliciosa.

Atardecer dorado | flickr

Esta red social por y para surfistas va un paso más allá, pues incluye un foro en el que los diferentes usuarios podrán compartir sus experiencias. Y no simplemente opinar sobre su anfitrión, sino el rango de precios del destino, si la playa estaba muy masificada o no, cómo se comportar los locales, compartir algún consejo sobre el lugar visitado, si en la playa predominan las olas de izquierdas o las que vienen de derechas, etc.

Ahora ya no será un problema irse de “surfari” en solitario, si no encontramos con quién compartir vehículo, y por supuesto supondrá un ahorro si nos vamos a Australia, Hawaii o Sudáfrica, donde los vuelos alcanzan precios astronómicos y pueden condicionarnos el resto de las vacaciones.

Pexels | Pexels

Por ahora no cuentan con aplicación para móvil, pero si el número de adeptos continúa creciendo, sin duda que no les quedará más opción. ¿Te apuntas a esta serie y te unes a la comunidad de surfistas repartidos por todos los países del planeta? ¡Que no se te escape la ola y prepárate para remarla con todas tus fuerzas!