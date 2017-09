Sube al Peñón de Gibraltar en teleférico

Gibraltar es uno de esos lugares perfectos para ir de compras. 'La Roca', como lo conocen los británicos, tiene estatus de territorio británico de Ultramar, lo que exime de IVA a los productos que se pueden comprar allí y los precios son más económicos que en España. No son pocos los que visitan el Peñón para disfrutar de una jornada de compras en Main Street, la calle principal. Tabaco, alcohol y cosméticos son los productos más codiciados, pero también podemos encontrar establecimientos con productos típicamente ingleses y marcas de lujo a buenos precios.

Pero no solo hay tiendas en Gibraltar. Si visitas el sur de Andalucía, pasar un día en el Peñón puede ser divertido y muy enriquecedor. Uno de los puntos destacados es un viaje en el teleférico que te llevará a o más alto de la Roca. Si tienes miedo a las alturas bastará con mirar solo hacia arriba, porque no puedes perderte esta increíble experiencia. La estación base se encuentra en el extremo sur de la calle principal de Gibraltar.

El viaje hasta la cima es fantástico y las vistas excepcionales. Se tarda tan solo seis minutos en llegar arriba, a 412 metros sobre el nivel del mar. Construido por un fabricante suizo en 1966, el teleférico es una de esas visitas imprescindibles cuando uno decide pasar un día en la Roca. Sin duda, es la mejor manera de subir al Peñón si no dispones de coche en la ciudad.

Desde las terrazas de la Estación Superior se puede ver todo Gibraltar. Hacia el norte Sierra Nevada sobre la Costa del Sol, al este el mar Mediterráneo y al sur a través del Estrecho de Gibraltar, las montañas del Rif del norte de África. En definitiva vas tener las mejores vistas panorámicas sobre dos continentes, tres países y del punto de encuentro de dos grandes masas de agua. Porque aquí es donde se unen el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico.



Desde esta atalaya se puede apreciar la excelente ubicación geográfica de Gibraltar y entender su importante papel a lo largo de la historia. También puedes contratar un Tour Multimedia, que se recoge en el complejo de la Estación Superior del Teleférico, en el que te contarán interesantes anécdotas sobre Winston Churchill, el Castillo de los Moros y hasta de los famosos monos de Gibraltar mientras paseas por las terrazas.



Y es que una visita a Gibraltar no es una visita completa sin un encuentro con sus residentes más famosos, los macacos de Berbería. En la Estación Superior del Teleférico, puedes posar con ellos para una fotografía. Eso sí, ten en cuenta que a pesar de su encantador aspecto, son animales salvajes y deben ser tratados con precaución y respeto. No intentes tocarlos o darles de comer. Además vigila tus pertenencias en su presencia porque son expertos carteristas, ahí es nada.



Si te apetece algo más de aventura, una vez arriba, puedes pasear hasta la Reserva Natural. Entre otros lugares interesantes, puedes visitar la Cueva de San Miguel, a la que se accede tras un paseo de unos 20 minutos cuesta abajo, los pasadizos Grandes, la Exposición "City Under Siege" y el Castillo de los Moros. La entrada a todos estos lugares está incluida en la entrada de la Reserva Natural, que se puede adquirir por separado en la estación base del teleférico o, en la tienda de souvenirs de la estación superior.

El teleférico está abierto durante todo el año, los siete días a la semana, excepto el día de Navidad, el Día de Año Nuevo y los días en que el viento no permite su apertura. Funciona de forma continua durante todo el día, y sale aproximadamente cada 10 minutos. No se necesita reservar con antelación.

Si llegas andando desde la frontera, el autobús número 3 para justo enfrente del teleférico, en el extremo sur de la calle principal justo al lado de los Jardines Botánicos de Alameda. El horario es de 9.30 a 19.15 h. excepto de noviembre y hasta el 31 de marzo que cierra a partir de las 17.15 h. El teleférico no se detendrá en la estación media entre los meses de abril a octubre.

Un consejo, deja el coche en territorio español y cruza la frontera andando, te ahorrarás la larga espera para entrar, ya que tienen que controlar la documentación del coche.

