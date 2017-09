Un simulador de un horno crematorio en pleno parque de atracciones

Cada vez son más las ciudades en las que abren sus puertas locales dedicados a experimentar juegos de escapismo. Así, los jugadores, por equipos, deben ir pasando pruebas para dar con salida de una supuesta cárcel, encontrar un tesoro… El que gana, se lleva un premio; mientras que los que pierden, o se van eliminando y dejan de jugar, o directamente son expulsados al final del torneo. Eso sí, ninguno como el Samadhi - 4D Experience of Death.

Este otoño cumple un año desde su apertura en Shanghái y el éxito le ha acompañado incluso desde antes de abrir. Y es que en este juego los participantes que no superan las pruebas, en vez de retirarse, experimentan una sensación entre horrible y única: la de ser cremados. Y todo porque los creadores de este local pintoresco quisieron añadir un plus poco convencional.

Sabían lo que se hacían, pues pocas cosas son más universales desde el principio de los tiempos que el saber qué hay más allá de la vida o cómo es el proceso de la muerte. Así, mediante un juego de luces, vapores de agua caliente y sonidos, el perdedor es tumbado en un ataúd para ser luego conducido por una cinta rodante a un horno crematorio como el de los tanatorios. Al final le espera un renacimiento, una sala en forma de huevo del que debe salir cual polluelo recién nacido.

Claro que el que gana también es cremado en Samadhi. Como en la vida, no hay inmortales.

El local fue financiado mediante cuestación popular, el famoso crowfunding. En menos de tres meses, los dos amigos que han creado el proyecto consiguieron los fondos necesarios y nada más abrir ya tenían previsiones de obtener beneficios.

Tal fue el éxito que no tardaron en copiar la fórmula. Esta vez, en Shenzén, cerca de Hong Kong, pero como atracción del parque temático ‘Window of the World’. Llamado ‘The Cremator’, aquí los ataúdes tienen capacidad para dos personas y la atracción va solo de experimentar la sensación de ser quemados una vez morimos, sin pruebas. El aire sale en las salas de cremación de esta atracción a 40 ºC.

Toda una atracción que, ahora que nos preparamos para sentir más escalofríos que nunca gracias a Halloween, se vuelve aun más interesante para los amantes de la adrenalina del terror.

Si te interesa jugar al 4d Experience of Death, has de saber que la entrada cuesta unos 35 €, es decir, 250 yuanes al cambio (101-104, Edificio 2, Gongyi Xintiandi, 105 West PuYu Road, distrito Huangpu, Shanghái). Por su parte, la entrada a ‘Window of the World’ cuesta 25 € (entrada de día).