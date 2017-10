10 series que puedes empezar y terminar en vuelos largos

No hay nada que nos emocione más que preparar un viaje a la otra punta del mundo, cruzar el globo terráqueo para conocer lugares nuevos, culturas distintas y maravillas que muchas veces no somos capaces ni de imaginar. Viajes que cambian nuestras vidas y que nos hacen crecer, madurar, ampliar nuestros horizontes y, en definitiva, ser mejores. Sin embargo, hay algo que echa para atrás a muchos.

Para llegar a esos destinos lejanos es necesario pasar largo tiempo en el avión, en ocasiones prácticamente un día completo. Trayectos en los que algunos aprovechan para dormir o para adaptarse al cambio horario que les espera, pero que a otros se les hacen eternos. Si eres de estos últimos, no te preocupes, tenemos el truco definitivo para que estos viajes interminables se te pasen volando, nunca mejor dicho. En la era de las series, te traemos las mejores que podrás empezar y terminar durante vuelos largos, convirtiendo todas esas horas perdidas en una experiencia inmejorable. ¡Aquí las tienes!

Big Little Lies | wikimedia commons

Big Little Lies

Una de las miniseries de la temporada. ‘Big Little Lies’ se ha convertido en una imprescindible para los amantes de la ficción de pequeña pantalla y una de las favoritas de la crítica. Basada en la novela homónima, la serie trata temas tan importantes y en muchos casos desconocidos como el maltrato y cuenta con un reparto de lujo encabezado por Nicole Kidman, Reese Witherspoon y Alexander Skarsgård. Su duración es de tan solo 7 episodios de en torno a una hora.

The Night Of | -

The Night Of

Otra de las triunfadoras de la temporada. Esta serie de HBO nos narra una historia que pondrá a prueba todos los pilares de nuestra moral y que nos hará plantearnos muchas cuestiones que solemos pasar por alto. Seguimos la historia del joven Nasir Khan, quien es acusado de asesinato y ve cómo su vida perfecta, en la que sus estudios y el baloncesto eran lo único que importaba, se desmorona. 8 episodios de una hora, aproximadamente, que te embaucarán. Destacan, junto con la trama, las interpretaciones de Riz Ahmed y John Turturro.

La Casa de Papel | Antena 3

La Casa de Papel

El pasado mes de mayo Antena 3 estrenaba la serie La Casa de Papel cuya primera temporada terminaba en julio; sería estupendo que tuvieses planificado hoy mismo un vuelo largo para que la vieras completa porque eso te permitiría acomodarte esta noche en el sofá a disfrutar del primer capítulo de la segunda temporada teniendo la primera bien fresca en la memoria. La Casa de Papel es la historia de un atraco cuyo desenlace tendrá lugar en los seis capítulos que forma su temporada definitiva, la que comienza a emitirse ahora ¿te perdiste la primera? planifícate un vuelo largo y ponte al día.

Black Mirror | -

Black Mirror

Igual que ocurría con la anterior, ‘Black Mirror’ cuenta con más de una temporada, pero cada capítulo es completamente independiente. Esto quiere decir que podrás ver aquellos que te apetezcan y hacerlo aleatoriamente o seguir el orden -algo más recomendable-, sin miedo a quedarte a medias. En esta serie veremos cómo la tecnología lleva al ser humano a unos extremos en los que la humanidad desaparece por completo, aunque también nos regala algún halo de esperanza como es el capítulo ‘San Junipero’, quizá el mejor de la serie. ¿Su duración? Aproximadamente una hora cada uno.

Stranger Things | -

Stranger Things

Imprescindible. Prácticamente no queda nadie en el planeta que no la haya visto ya, pero si tú eres una de esas personas que no han viajado aún al extraño pueblo de Hawkins, es el momento de que lo hagas, aprovechando tu vuelo. ‘Stranger Things’ narra la búsqueda del pequeño Will, desaparecido en extrañas circunstancias, y nos presenta un universo de fantasía único. Su primera y hasta el momento única temporada cuenta tan solo con 8 episodios de entre 45 y 50 minutos.

Hermanos de sangre | -

Hermanos de sangre

De una serie joven pasamos a uno de los grandes clásicos. ‘Hermanos de Sangre’, creada por el mismísimo Tom Hanks y coproducida por el mismo y Steven Spielberg, nos lleva hasta la Segunda Guerra Mundial, en la que viviremos las idas y venidas de la compañía paracaidista Easy del ejército de Estados Unidos. En ella reconocerás rostros de nuestro cine actual como Michael Fassbender, Damian Lewis o Tom Hardy. 10 episodios de una hora que convertirán tu vuelo en una interesante clase de historia.

Political Animals | -

Political Animals

Pasamos de la Segunda Guerra Mundial a una ficción realista mucho más cercana. ‘Political Animals’ es una de esas series desconocidas para muchos, pero que brillan con luz propia. En ella veremos cómo es la política de Estados Unidos desde dentro, viviremos unas elecciones primarias y seremos conscientes de las consecuencias que tienen no sólo para quienes se presentan, sino también para sus familias y su entorno. Con sus seis episodios de aproximadamente una hora te dejará sin palabras.

Sirens | -

Sirens

Serie británica bastante diferente a todo lo que has visto hasta el momento. En ‘Sirens’ seguimos el día a día de unos paramédicos algo peculiares, esas personas que son las encargadas de atender las emergencias en primer momento y que muchas veces pasan desapercibidas. Una mezcla perfecta entre comedia y drama, muy ligera y amena. De las más cortas que encontrarás, con tan solo 6 episodios.

Crematorio | -

Crematorio

No podía faltar una de las mejores series españolas de los últimos años. A ‘Crematorio’ le sirvieron 8 episodios para enamorar al público, con una trama interesante y un brillante reparto encabezado por el desaparecido Pepe Sancho. Un historia de poder, de enfrentamientos y de altas esferas de la que no podrás desengancharte con facilidad. Pese a que se estrenó en 2011 y en seguida conquistó a la crítica, hay muchos que aún no habían oído hablar de ella.

True Detective | -

True Detective

Igual que ocurría con ‘Fargo’, ‘True Detective’ posee varias temporadas pero ambas son independientes, presentan argumentos diferentes y repartos completamente distintos. Cada una de estas dos temporadas cuenta con 8 episodios de una hora de duración, por lo que podrás terminar una de ellas en tu vuelo sin ningún problema. La trama es buenísima en ambos casos, pero los repartos son directamente de otro mundo. ¿Un aliciente más para verla? Pronto tendremos la tercera entrega de la serie, encabezada por el oscarizado Mahershala Ali.

Existen otras muchas series con temporadas cortas que podrás ver durante tus viajes, como es el caso de ‘Peaky Blinders’ o ‘Sherlock’, pero en estos casos el hilo argumental hará que te quedes con la intriga una vez aterrice el avión. ¡Tú eliges!