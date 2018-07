Una ruta por los templos sexuales de India

Cuando pensamos en un templo, en un lugar dedicado al culto religioso, tendemos a relacionarlo con deidades conocidas o, en el caso de España, por ejemplo con vírgenes y santos. Sin embargo, como bien sabemos, no todas las religiones son iguales y, si bien suelen compartir ciertas raíces comunes, pueden diferir enormemente las unas de las otras. India es uno de esos países en los que puedes perderte de templo en templo, disfrutando de una historia, una cultura y, por supuesto, una religión completamente diferentes a las nuestras. Y será precisamente en esa ruta por los templos de este maravilloso país donde comprobaremos de primera mano que no todas las religiones son iguales.

Con esto no sólo nos estamos refiriendo a que, por ejemplo, en la religión hindu adoren a diferentes dioses, y no sólo a uno como ocurre en la católica, sino a otro detalle mucho más sorprendente para los turistas. Y es que entre los cientos de templos que podemos visitar durante nuestro viaje nos toparemos con los conocidos como ‘templos sexuales’, los cuales están plagados de esculturas y relieves en las que vemos orgías, tríos y otras referencias sexuales. Estos son los cinco que no pueden faltar en tu itinerario.

-Khajuraho (Madhya Pradesh)

Empezamos por el que, sin duda, es el templo sexual más famoso de toda India: Khajuraho. Se trata de un complejo formado por varios templos cuyo origen se atribuye directamente al deseo de los dioses, como Shiva. En todas y cada una de las fachadas de todos y cada uno de los templos de este complejo vemos esculturas de los diferentes dioses relacionándose de manera erótica. La primera parada obligatoria en tu ruta.

-Khajuraho (Madhya Pradesh) | Wikipedia

-Templo del Sol (Konark)

Aunque el primero está considerado como el más importante entre los templos sexuales de India, también es destacable el Templo del Sol, ubicado en Konark y también conocido como Templo de Suria. Son tantísimas las referencias y las esculturas de carácter sexual que ha llegado a ser descrito como el más ‘obsceno’. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en India el sexo, hasta hace bien poco, siempre había tenido un importante papel, casi sagrado.

Templo del Sol (Konark) | Wikipedia

-Ranakpur (Rajasthan)

Este templo jaina, elaborado completamente en mármol, esta considerado como uno de los más espectaculares de toda India. Aunque en un principio quedaremos sobrepasados por su espectacularidad y por su majestuosidad, si nos fijamos encontraremos una parte dedicada por completo a este tipo de arte, en la cual podremos disfrutar de esculturas eróticas completamente únicas.

Ranakpur (Rajasthan) | Wikipedia

-Templo de Mahalingeswarar (Tamil Nadu)

De nombre impronunciable para los hispano-hablantes, este es uno de los templos más pintorescos de India. Está dedicado a Shiva y, de hecho, está considerado como uno de los mayores templos dedicados a esta deidad. Sus fachadas están repletas de coloridas esculturas eróticas, en las que incluso se llegan a representar diferentes posturas del Kamasutra. Como curiosidad, te recordaremos que la primera versión del mencionado Kamasutra fue escrita en este país, entre los siglos IV a.C. y II a.C.

Templo de Mahalingeswarar (Tamil Nadu) | Wikipedia

-Virupaksha (Karnataka)

Por último, este templo, situado en Hampi, en el estado de Kanataka, también es enormemente valorado por turistas y locales. De hecho, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sus esculturas te dejarán hipnotizado, y en ellas podrás ver representados, entre otras muchas escenas, diferentes actos sexuales como las anteriormente mencionadas orgías o algunos tríos.