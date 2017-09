Robots gigantes y luces de neón en el restaurante más futurista de Tokio

Shinjuku uno de los barrios más cosmopolitas y vibrantes de Tokio. Sus calles son la viva imagen de la modernidad. Están los rascacielos más altos y una de las zonas de ocio nocturno más concurridas, concretamente las calles alrededor de la estación del mismo nombre.

Y es que la de Shinjuku es la más activa del mundo. Por ella pasan diariamente más de dos millones de pasajeros. Es el lugar en el que convergen una docena de trenes y líneas de metro, y es también una de las principales paradas de Tokio para los autobuses de larga distancia y de los autobuses urbanos.

Aquí la oferta gastronómica y de espectáculo alcanza su máxima expresión. Pero, a pesar de tanta oferta, hay una atracción de lo más fashion que no te puedes perder. Una atracción futurista, divertida y espectacular, ideal para pasar una noche diferente en pareja o con tus amigos. Hoy cenamos en el Robot Restaurant.

Si pensabas que ya lo habías visto todo, te equivocabas. Prepárate para una velada vibrante y sorprendente. Aquí los robots y los artistas te sorprenderán con espectáculos de canto y baile, tambores taiko, láseres, diseños, brillo, joyas chicas luchadoras, trajes salvaje, robots de boxeo, marchas robóticas a lo ejército de 'Star Wars' y mucho más. Las luces de neón de colores lo inundan todo, y la decoración es totalmente exagerada. Nada más entrar en el local te van a transportar a un mundo extraño de luces y brillos psicodélicos. El salón en el que esperas el comienzo del show es ya, en sí mismo, un lugar surrealista.

Una atracción que no te puedes perder. El espectáculo es emocionante con robots gigantes moviéndose por toda la sala. Serás testigo de las batallas de estos acompañados de bailarinas muy sexies salidas del futuro, un show de entretenimiento divertidísimo en el corazón de la ciudad.



El restaurante robot de Kabukicho, en Shinjuku, fue creado en 2012 y ya se ha convertido en un lugar muy popular. El espectáculo dura 90 minutos y es una especie de recreación acerca de una invasión robot alienígena en la Tierra. La cosa promete. Los niños también pueden asistir y si no ocupan asiento, no tienen que pagar la entrada.

La comida hay que reservarla aparte, aunque no esperes nada excepcional. La "cena" incluye palomitas de maíz, patatas fritas, alitas de pollo, algodón de azúcar y varias opciones de bebidas como la cerveza y el sake. También puedes reservar con antelación un menú Bento Box, una caja especial que incluye Sushi, aunque el precio de la entrada no incluye la comida. La entrada solo da derecho a una bebida. Por lo tanto, y aunque el nombre despiste, Robot Restaurant, no vayas por la comida. Pero tranquilo, una vez empiece el espectáculo, la comida es lo de menos.

El restaurante del robot se encuentra a pocos pasos de la estación de Shinjuku, en el corazón del barrio de Kabukicho, y es una experiencia que no encontrarás en ninguna otra ciudad del mundo. Procura llegar con 15 minutos de antelación y prepárate para disfrutar de una película de ciencia ficción y del espectáculo más salvaje y freak de la ciudad. La magia de los robots en un supuesto restaurante es algo que no te debes perder. Un espectáculo totalmente recomendable que recuerda a los dibujos animados y videos japoneses convertidos en realidad.

Más información:

Robot Restaurant