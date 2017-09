5 réplicas curiosas del mundo que puedes visitar en China

Y los originales siguen en su sitio, estos son sólo algunas réplicas. Todas tienen una historia, un por qué, no es sólo aquello de copiar para tener, ni de hacer una réplica para poder visitar un monumento que te pilla un poco a desmano, que también podría ser una razón porque no todo el mundo puede recorrer medio mundo para ver la columna palatina o el monumento a Washington, Red Rock o cualquiera de las maravillas que pueblan el mundo.

En Asia estas cosas se hacen bien, y se hacen por una razón. Pero también se hacen en el resto del mundo, como el Stonehenge de Maryhill, en Washington, mucho más completo que el original, reconstruido; o la magnífica réplica del Partenón de Nashville, Tennessee, que nos da una visión de cómo era el original mucho mejor que la que podemos imaginar en el mismo Atenas. Pero veamos cuatro que los chinos se han marcado y por qué.

Hallstatt, Guangdond, China | WallDevil

Hallstatt, Guangdong, China

La original está en Austria. El paisaje que forma junto al macizo de Dachstein y el lago Hallstätter See fueron declarados Patrimonio de la humanidad por la Unesco en 1997. En 2012 una empresa China completó la increíble tarea de clocar casa por casa, edificio por edificio, la villa de Hallstatt en un paisaje similar, las orillas del río Dong, en la localidad de Luoyang, Boluo, Guangdong, en el sur de China. Se gastaron la increíble cantidad de 940 millones de dólares pero les quedó igualita, con la iglesia, la fuente… ahora es un destino turístico importante de la región.

Mount Rushmore, Chongqing, China | 100 Chinesse Fakes

Monte Rushmore, Chongqing, China

En la ciudad de Shapingba, en Chongqing, a orillas del río Jianling, un afluente del Yang Tsé de la presa de Las Tres Gargantas hay un parque muy especial en el que además de la Estatua de la Libertad, la torre de Pisa, la Basilica di Santa Croce y otros se encuentra la réplica del Monte Rushmore. Levantada en honor a los soldados americanos que lucharon por la liberación del pueblo chino en la Segunda guerra sino-japonesa (1937-1945). Es más pequeño, significativamente más pequeño, pero ahí está.

Chàteau de Maisons-Laffitte, Pekín, China | Travel and Leisure

Château de Maisons-Laffitte, Pekín, China

En las afueras de Pekín hay un hotel construido por un multimillonario, que se gastó la friolera de 50 millones de dólares en clocar con todo detalle el Château de Maisons de Yvelines, París, Francia. El original data de 1651 y su copia de 2004. El original está declarado Monumento Histórico, pero si te quieres alojar en un palacio del XVII francés, tendrás que irte hasta su copia. Es más, es un centro de convenciones en el que puedes reunir a toda la empresa. Si no es demasiado grande, claro.

El Puente de la Torre de Londres, Suzhou, China | BZ Berlín

El Puente de la Torre de Londres, Suzhou, China

The Tower Bridge que cruza el Támesis en Londres tiene un competidor importante en Suzhou, en la desembocadura del Yang Tsé. Pero en esta ocasión los Chinos no se han conformado con copiar esta obra de ingeniería victoriana, no. El puente de Suzhou es doble, tiene cuatro torres. Y no tiene un sistema basculante que elevar la carretera para que pasen los puentes. No lo necesita. No pasan barcos. Pero Suzhou no sólo cuenta con esta réplica, cuenta con 56 réplicas más de obras civiles del resto del mundo entre los que destacan los puentes, como el Harbour Brigde de Sydney, o el Puente Alexandre III de París.

Stonehenge, Hefei, China | photp sf co ua

Stonehenge, Hefei, China

En la provincia de Anhui, en la ciudad de Hefei, un parque de una zona residencial cuenta con esta réplica casi exacta de Stonehenge, el monumento megalítico Patrimonio de la Humanidad desde 1986 de . Y es importante aquí que es una réplica casi exacta porque copias de Stonehenge hay unas cuantas en todo el mundo, de hecho más de 70, pero fieles a la realidad, muchas menos (y esto os lo contaremos otro día). Y esta es fiel, bastante fiel, al original. Desde luego salir al parque y pasear entre las piedras de Stonehenge como si nada tampoco es mal plan.