¿Qué serie de televisión es la más vista en cada país?

La plataforma High Speed Internet ha elaborado un mapa con los datos de visionado del gigante Netflix. Y es que ha transformado la forma en que el mundo ve películas y series. Esto proporciona a sus suscriptores una enorme biblioteca de clásicos populares, clásicos de culto, y docenas de recomendaciones personalizadas. Con más de 190 países y veintiún idiomas, Netflix puede afirmar que es una red mundial de televisión por Internet.

La biblioteca de Netflix es enorme, y siempre hay nuevos programas en camino. El equipo de High Speed Interner clasificó a los países por su número de búsquedas relacionadas con Netflix e hizo referencia cruzada a sus filas con su programa más buscado.

De todas las series que visionan los usuarios de Netlfix hay una ganadora, la que más seguidores tiene en todo el globo, y es Sherlock de la BBC. En segundo lugar, está la famosa y emblemática comedia de la televisión americana y fenómeno cultural Friends. Netflix dispone de las diez temporadas de la serie.

Los originales de Netflix Narcos y House of Cards ocupan el tercer y cuarto lugar, respectivamente. En el quinto lugar se encuentra New Girl de Fox, y protagonizada por Zooey Deschanel.

Pero, ¿qué serie es más vista, y dónde? Empezaremos por España, según los registros de la plataforma, lo que más se ve es Narcos. Parecer ser que el famoso “Plata o plomo”, de Pablo Escobar ha calado hondo. Además de que en la tercera temporada contará con la presencia del actor español Miguel Ángel Silvestre. Nuestros vecinos portugueses prefieren Shadowhunters, y los franceses The Returned.

En Suecia Dexter goza de una gran popularidad, mientras que en Noruega son más de The Americans. Los italianos prefieren Gomorrah, los griegos Grand Hotel, y en Serbia se han aficionado a Gossip Girl, el famoso drama de los niños ricos de Uper East Side neoyorquino.

En el continente americano encontramos que Shameless es la más popular en EEUU, Futurama en Bolivia, o Narcos en Guatemala. Por otro lado, en Asia triunfan Friends, o My Love from the Star en países como India, Nepal o Filipinas.

En Australia, Jane the Virgin, es la ficción más vista. Y en países de África como Zimbabue la preferida es Scandal.