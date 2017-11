Planes sorprendentes que solo puedes hacer en Seúl

Las posibilidades son infinitas, y tendrás que descubrirlas, pero os dejamos una lista de algunas de estas cosas extrañas y únicas que solo puedes hacer en Seúl.

Cafés curiosos

Aunque los cafés no suelen ser una rareza en la mayoría de lugares, en Seúl puedes encontrar algunos de los más extraños. Cafeterías temáticas, como los cafés de animales. En la mayoría de las ciudades del país encontrarás alguno, pero la capital es la más aventurera en cuanto a los animales. En la mayoría de estos cafés podrás tomar algo rodeado de gatos, pero hay otras variantes como perros, ovejas y mapaches.

Además de los animales, hay muchos otros cafés de temática extraña. Insa-dong tiene una cafetería donde el tema es el inodoro, si, tal cual. Y en esta cafetería hasta la taza en la que sirven el café es un pequeño inodoro en miniatura. La cafetería Ddo-Ong también ofrece bollos y mermelada en forma de popó, así como otros alimentos.

Si beber cosas marrones de un inodoro no es lo tuyo, la opción de sumergirte en el mundo de Hello Kitty, en el de Sherlock Holmes aunque no en Baker Street, sino en Gangnam, tomar algo en una furgo en el Cafe Hoho Myoll, o pasarte por Coffeegraphy, mitad estudio de fotografía mitad café. Saldrás guapísimo en las fotos.

Estos cafés son un poco más caros que los típicos pero son mucho más entretenidos.

Salas de entretenimiento singulares

Si quieres alargar la fiesta por la noche, lo mejor es visitar con tus amigos un Norebang, La pasión por el karaoke coreana es un must. Norebang significa literalmente, habitación para cantar. Hay infinitos karaokes en la ciudad en los que versionar los "hits" del momento o los temas de ayer hoy. Cantar sin parar mientras te tomas una cerveza o un soju, una bebida típica es el mejor lugar en el que pasar una velada súper divertida.

Otra opción son los PC Bangs, lo que son las salas de recreativos coreanas. Los exteriores de estas salas están llenos de letreros de neón parpadeantes y la mayoría abren las 24 horas del día. Puede jugar juegos en la Nintendo Wii y otras consolas o juegos de mesa, hay actividades para todos. Estas salas cobran por hora y no son demasiado caras. Para disfrutar hasta altas horas de la madrugada.

Otra experiencia curiosa son los Jjimjilbang,o sauna coreana. Estos establecimientos son bastante peculiares. Disponen de una parte para hombres, otra parte para mujeres y una parte común. Eso sí, tienes que estar dispuesto a desnudarte, y a no asustarte si algún desconocido en el caso de los chicos, o alguna desconocida en el caso de las chicas, se ofrece para frotarte la espalda. La idea es deshacerte de las células muertas. En la zona común hay que ir vestido con la ropa que te van a proporcionar.

Museos Inusuales

Puedes empezar por visitar el extravagante Museo Trick Eye, un museo interactivo en el que puedes tocar, fotografiar e interactuar con las obras que se exponen. Disfrutarás, te lo seguramos. Y te harás las fotos más curiosas. La entrada al museo da acceso también a un tobogán de hielo en el interior, una estación de pintura de figuras de acción y un área para vestirte con trajes y posar para hacerte fotos.

El Museo Trick Eye es un must entre las rarezas en Corea, pero curioso es también el Museo del Amor. Sexual y solo para adultos y donde puedes interactuar con las exhibiciones. Estos museos interactivos se encuentran en el mismo edificio. Visita este en último lugar porque vas a necesitar tomar el aire luego.

Otro museo, ya más actual, pero también con obras de arte extrañas es el Museo de Arte Moderno. MoMA en Seúl es un museo que se aleja de las ofertas tradicionales de muchos museos coreanos con obras de arte realmente curiosas y extrañas. Es verdaderamente sorprendente y está muy cerca del Palacio Real, Gyeongbokgung,

Y ya rizando el rizo, no te pierdas el Museo de la Prisión Seodaemun, una ventana a la historia más oscura de Corea. Este museo es un homenaje a los prisioneros políticos encarcelados durante la ocupación japonesa.

