Pinturas murales en las calles que aparecen cuando llueve

Corea del Sur es un país con otoños y primaveras cortos y agradables. Sin embargo, los inviernos y el verano son más largos y duros. En invierno por las bajas temperaturas y en verano en por la humedad.

No obstante, a finales de Mayo y hasta septiembre se produce una época de lluvias bastante intensa. Por este motivo y para devolverle el color a la ciudad los estudiantes Seunghoon Shin, Yoonshin Kim y Nu Ri Kim de la ‘School of the Art Institute of Chicago’ han propuesto el ‘Proyecto Monsoon’ #ProjectMonsoon que consiste en pintar las calles de Seúl con pintura hidrocrómica, es decir, pintura que solo se ve cuando se moja.

La web oficial sobre el proyecto señala que estos dibujos se han inspirado en la cultura surcoreana enfatizando la importancia del flujo de los ríos. Las pinturas utilizan las características topográficas de Corea para que fluyan por sus calles llenándolas de color y vida.

Además proponen una divertida forma de interactuar fotografiando los dibujos tras la lluvia y compartirlos on-line con el hastag #ProjectMonsoon y geolocalizando el lugar donde se ha visto el dibujo.

El Proyecto Monsoon es una iniciativa de lo más original y pintoresca. La pregunta que nos hacemos es: ¿Veremos finalmente estos murales pintados en la próxima estación de lluvias en las calles de Seúl?

Más información:

SAIC