Los 5 peores aeropuertos del mundo

La calificación es la de la experiencia. Y eso es lo que plantean cada año en The Guide to Sleeping in Airports planteando una encuesta entre sus lectores. Y estos no sólo valoran, también opinan y cuentan sus experiencias más dramáticas. Y es importante saberlas, conocerlas, para evitar planificar un viaje contando con que en todos los aeropuertos se vive y se transita igual que en los nuestros, o en los mejores. O ir con la idea clara de que vas a vivir una experiencia indescriptible. Porque hay diferencias. Vaya que si las hay.

Veamos cuáles y por qué. Y atento a las siglas del aeropuerto por si las ves en la etiqueta de facturación.

5. JTR - Santorini (Thira) National Airport, Grecia

En el quinto lugar sorprende encontrarse un aeropuerto en Europa. Es Grecia, el de Thira, Santorini. Nada que ver con la belleza de Santorini. Falta de limpieza en los baños, de información, de seguridad… una delicia que se agrava con una arquitectura no reflexiva. En Grecia sabemos que hace entre calor y mucho calor. Pues para acceder al aeropuerto tienes que hacer largas colas en la calle, a la solana. Y esto, esto no le gusta a nadie. Pero una vez dentro la cosa no mejora. No hay nada que hacer para esperar la hora de embarque y todo lo que te rodea está descuidado y sucio. Dicen los viajeros que incluso los locales que viven instalados en el mismo aeropuerto.

JTR - Santorini (Thira) National Airport, Grecia | neasantorinis.gr

4. TAS - Tashkent International Airport, Uzbekistan

Uzbekistán existe, y hay mucha gente que viaja allí. Pero mucha mucha. Es el aeropuerto más grande de Asia central y su tráfico es realmente importante. Multitudinario. Todo está pensado para la seguridad entre tanta gente. Pero no para la seguridad de los pasajeros. Mucho menos para su comodidad. Y parece que esa multitud resulta también un poco inhumana. Pasillos, puestos de control, más pasillos, más puestos de control, zonas de espera viejas con sillas desgastadas y todas… eso sí, tiene wi fi. Y los pasajeros agradecen por lo menos estar conectados con el resto del mundo.

TAS - Tashkent International Airport, Uzbekistan | smaiyl.com

3. PHC - Port Harcourt International Airport, Nigeria

Es Nigeria, pero siendo Nigeria podía ser un aeropuerto por lo menos normal. Un aeropuerto cuya sala de llegadas es una tienda de campaña en pleno África. Exótico podría parecer, pero el calor y los mosquitos no son una conjunción que nos lleve a la alegría cuando queremos, simplemente, llegar y acomodarnos. Por supuesto en una tienda de campaña no hay ni baños ni nada. Ni aire acondicionado. Suma las malas experiencias con la limpieza, con las largas y saturadas colas de personas y con un personal supuestamente corrupto que maltrata a los viajeros, y eh! voilá el tercer lugar de este ranking.

PHC - Port Harcourt International Airport, Nigeria | newsday.com

2. JUB - Juba International Airport, Sudán del Sur

Sudán no es un lugar para ir de vacaciones a no ser que te gusten las vacaciones de riesgo. Probablemente por eso y por la situación política sea casi imposible que este aeropuerto sea de otro modo. Viejo, sucio, roto, maloliente, desorganizado, peligroso… vamos, todo un planazo. Claro que si es eso lo que estás buscando, el viaje de riesgo, está bien empezar por aquí, por el segundo peor aeropuerto del mundo. Como de una película de traficantes de armas, mercenarios y gente de la peor calaña llegando al peor lugar del mundo. O eso relatan los votantes.

JUB - Juba International Airport, Sudán del Sur | Wikimedia

1. JED - Jeddah King Abdulaziz International Airport, Arabia Saudí

Sin embargo el peor de los peores, según la encuesta entre los viajeros, es el Jeddah de Arabia Saudí. Un aeropuerto internacional en un país con una renta per cápita de más de 55.000 dólares bien podría gastarse algo de su riqueza en mejorarlo. Y eso anuncian. Pero hoy no, Mañana. Hoy dicen todos los pasajeros que es lo peor de lo worst. Nos hace gracia el comentario de un pasajero que dice que “la limpieza es un concepto mítico”, que lo podría decir todo, pero no. Mejora con los cuerpos de seguridad calificados como “arrogantes, descuidados y groseros”. Una delicia, vamos. Y para rematar tampoco se puede descansar en ninguna parte, pequeño y sin asientos para la ingente cantidad de pasajeros. Y los baños, salvando las distancias geográficas, son descritos con bastante exactitud a los de Trainspoting. Magnífico.