Los países con las prohibiciones más extravagantes del mundo

1. Morirse en el Parlamento británico

En Reino Unido, una ley prohíbe morirse en el Parlamento, ya que tiene estatus de Palacio de la Familia Real, por lo que una persona fallecida allí tendría derecho a ser enterrada con todos los honores de la corona en un funeral de Estado. Por eso, los ujieres sacan a toda velocidad del recinto a quien, de pronto, sufre algún desmayo o indisposición. Por cierto, por si a alguien se le ha pasado por la cabeza, también está prohibido entrar en el Parlamento vestido con armadura.

Prohibido usar vaqueros en Corea del Norte | Jetcost

2. Los vaqueros y los piercings en Corea del Norte

Corea del Norte prohibió hace unos meses a su población el uso de pantalones vaqueros (o jeans) y de piercings en lo que representa una nueva medida restrictiva contra la moda de los países occidentales, a los que Pionyang acusa de influir en la sociedad norcoreana y sus valores. Así pues, los ciudadanos serán vigilados e inspeccionados por milicias de jóvenes leales a Kim Jong-un, cuya misión consistirá en “prevenir la corrupción de la moral pública y localizar tendencias capitalistas en las prendas de vestir, como el largo de las faldas, la longitud de los zapatos, las camisetas o los cortes de pelo”.

Besarse en público en Dubai está prohibido | Jetcost

3. Besarse en público en Dubái es ilegal

Se trata de uno de los destinos más de moda últimamente como viaje de luna de miel, pero es conveniente recordar a los recientes cónyuges que tienen que tener cuidado donde expresan sus sentimientos y dan rienda suelta a su pasión, desde luego, en la calle no... y es que besarse en público en Dubai es ilegal, ya que no encaja con los cánones morales de la cultura local. Por ello el gobierno, ha editado un folleto donde pide a los visitantes extranjeros que cumplan ciertas reglas de conducta mientras se encuentran en el país debido a la cantidad de parejas que han sido detenidas últimamente. Entre dichas normas, recuerdan que no se permite ingerir alcohol o ir borracho en público; bailar por la calle; muestras públicas de afecto como besarse o cogerse de la mano; tomar drogas; jurar o maldecir; así como escupir.

4. Hacer pis en Suiza después de las 10 de la noche

En Suiza, tirar de la cadena del baño más tarde de las 22:00 horas está prohibido, por lo que se debe aguantar las ganas de orinar hasta el día siguiente u optar por una solución algo menos higiénica, no descargar la cisterna hasta la mañana siguiente. También es ilegal que un hombre orine de pie a altas horas de la noche, aunque después no tire de la cadena, ya que según ellos, provoca ruidos que los vecinos están obligados a escuchar.

En Singapur no podrás encontra chicle | Jetcost

5. Comer chicle en Singapur

Singapur es uno de los países más limpios del mundo, y cuando en 1992 vieron que la factura gubernamental de limpieza aumentaba por culpa de las pegajosas gomas de mascar que se encontraban pegadas por todos sitios decidieron prohibir la venta y consumo de esta peculiar golosina. A partir de 2004, flexibilizaron algo esta prohibición y los singapurenses pudieron empezar a consumir chicle, eso sí, bajo una estricta receta médica. Los chicles podrán ser adquiridos por aquellos que quieran dejar de fumar o tengan problemas digestivos.

6. Cantar “My Way” de Frank Sinatra en Filipinas

En algunos países se toman muy en serio el karaoke y toda la cultura que hay detrás de él. Tanto que, a veces, desafinar o interpretar sin respeto alguna canción ha degenerado en graves incidentes. Este es el caso de Filipinas, donde la canción de Frank Sinatra “My way” fue prohibida en 2010 en este tipo de locales a raíz de los asesinatos que se produjeron por su culpa. Y es que, en los diez años previos a su prohibición se produjeron en Filipinas al menos media docena de asesinatos en karaokes del país provocados por trifulcas organizadas por gente que cantaba “malas versiones” de la canción. Y aunque las autoridades no pudieron probar que todas las muertes por pelea fueran por culpa de la canción, la prensa calificó las muertes como los “crímenes My Way”, así que, lo que podía haber sido una simple anécdota acabó en paranoia nacional hasta el extremo que muchos locales de karaoke del país decidieron retirar “My Way” de su repertorio de canciones.

En Burundi no se puede salir a correr en grupo | Jetcost

7. Salir a correr en grupo en Burundi

Durante la guerra civil que asoló este país desde 1993 hasta 2008, los ciudadanos salían a correr en grupos grandes como forma de liberar tensiones y protegerse de milicias peligrosas. Sin embargo, en marzo del 2014, el Presidente del país, Pierre Nkurunziza, prohibió el salir a correr en grupo esgrimiendo que esas carreras eran utilizadas como fachada por personas que estaban planeando actividades subversivas contra el gobierno. La ley es tan dura que puede conllevar pena de cárcel, pero sólo se aplica a los grupos. Los individuos pueden salir a correr solos.

En Turkmenistán prohibido hacer playback | Jetcost

8. Cantar haciendo “playback” en Turkmenistán

En Turkmenistán, o se canta de verdad o no se canta, el gobierno prohibió en 2005, hacer “playback” a los cantantes y grupos musicales en programas de televisión y en eventos culturales para "preservar la auténtica cultura del país". Y ya que se ponían a prohibir, de paso, prohibieron también la ópera y el ballet al considerarlos "innecesarios".

9. Los huevos Kinder en Estados Unidos

¿Qué es una sorpresa, un regalo y un chocolate? En Estados Unidos nada... y es que allí los célebres y populares huevos Kinder están prohibidos debido al temor a que un niño se atragante con la sorpresa que viene en el interior de la golosina, totalmente encapsulada en un contenedor de plástico. La ley que prohíbe cualquier alimento que contenga juguetes en su interior fue aprobada en el país en 1938, tres décadas antes de la aparición del famoso huevo de chocolate. Y ojo con tratar de llevarse uno de casa en tus vacaciones, ya que, según ha podido comprobar Jetcost, su importación al país presupone una multa de 2.500 dólares por unidad.

10. Regreso al futuro, Terminator ó 12 monos en China

Esta prohibición parece de ciencia ficción, pero no lo es, en China uno no puede ver a Marty McFly tratando de regresar al futuro, al Terminator Arnold Swartchenegger persiguiendo a Sarah Connors o a Bruce Willis tratando de salvar el mundo en 12 monos, y es que en China están prohibidas las películas y series de viajes en el tiempo en la televisión. El Partido Comunista Chino que gobierna el país dice que “los dramas de televisión no deben tener personajes que viajen hacia atrás en el tiempo y reescriban la historia ya que esto va en contra del patrimonio chino”. A esto hay que añadir la “falta de rigor científico” existente en la mayoría de contenidos relacionados con los viajes en el tiempo, según dicen.

Prohibiciones absurdas en el coche en Estados Unidos | Jetcost

11. Mucho cuidado con el coche en Estados Unidos

Estados Unidos es el país rey de las leyes y prohibiciones absurdas, pero cuando hablamos de normas de circulación algunas rozan el ridículo. En Alabama, por ejemplo, está prohibido conducir con los ojos cerrados, eso sí, a cambio está permitido conducir en dirección contraria por una calle de sentido único siempre y cuando se tenga una linterna en la parte delantera. En Waynesboro (Virginia) todavía es ilegal que una mujer pueda conducir por una de las calles principales. En Tennesee las mujeres sí pueden conducir un coche, siempre y cuando haya un hombre corriendo o caminando delante de ella, agitando una bandera roja, para avisar a los demás conductores y peatones que se acerca. En California, ningún conductor puede saltar de su automóvil cuando éste supere las 65 millas por hora (105 km/h), ni conducir ataviado con una bata. En Denver no se puede conducir un coche de color negro los domingos, mientras que en Georgia no se puede escupir desde un coche en movimiento o un autobús, aunque sí pueden hacerlo los conductores de camiones. Y por último, mucho ojo si uno deja su elefante atado en un parquímetro de Florida, ya que deberá pagar la correspondiente tarifa de aparcamiento como si de un turismo se tratara y cuidado si se conduce en compañía de un gorila en Massachusetts, ya que la policía puede multarle.

A algunas playas de Italia no lleves el cubo y la pala | Jetcost

12. Andar con chanclas, hacer castillos de arena o besarse en el coche en Italia

Eraclea, a cuyas playas acostumbran a acudir los veraneantes que tratan de escapar de las aglomeraciones de la vecina Venecia no hay que ir con cubo y pala, y es que está prohibido hacer castillos de arena en la orilla. En Éboli están más preocupados por la seguridad al volante. La forma de conducir un tanto temeraria que se estila por allí ha llevado a las autoridades a prohibir cualquier comportamiento que conlleve despistarse al volante. Un ejemplo de distracción es, besarse en el interior de un vehículo, algo que está castigado con 500 euros. En Capri, por su parte, lo que más preocupa es que los vecinos puedan descansar tranquilos, sin ruidos, algo comprensible en cualquier lugar del mundo, pero que allí el ayuntamiento ha querido llevar al extremo: dos veraneantes fueron arrestados por el escándalo que armaban al andar con sus chanclas playeras cumpliendo el nuevo veto al “calzado ruidoso”.

