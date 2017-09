Una montaña rusa que funciona a pedales

Esta montaña rusa no es una broma ni tiene trampa. Los japoneses, que son unos apasionados de las bicicletas, se han devanado los sesos para inventar una cuyo recorrido se hace exclusivamente en este medio. Construida en el Parque Washuzan Highland, en la ciudad de Okayama, sobre un terreno montañoso y con unas espectaculares vistas sobre el puente Shimotsui-Seto.



En el SkyCicle, los carros no son impulsados por un motor, eres tú el único motor, la única energía. Con tu esfuerzo, eres el encargado de que consiga avanzar esa especie de bicicleta tándem totalmente abierta, con la única sujeción de un sencillo cinturón, aunque por supuesto van provistas de sus correspondientes frenos. Un trayecto sobre dos carriles, a una altura de unos 4 pisos y... ¡sin barreas de protección en todo el recorrido! Para algunos, puede ser una aventura peligrosa y hasta excitante.



Lo normal es que la adrenalina no se altere en absoluto ni se desboque el corazón con la velocidad que consigamos, pero la situación se complica si no te has abrochado bien el cinturón y comienzas a escorar hacia un lado u otro. Un verdadero hándicap en cuanto a medidas de seguridad.



Aunque se espera tener un tranquilo recorrido disfrutando de unas vistas casi aéreas de la zona, no cparece muy recomendable para los que se agobien con las alturas, ya que la sensación de estar suspendido en unos railes es de impresión.



La nota graciosa la ponen unas pequeñas cestas para guardar las pertenencias, que seguro que no sufren de vértigo ni tendrán miedo a caer desparramadas por la montaña, y la especie de techo que evitará que por lo menos no te dé una insolación.