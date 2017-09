Y los 5 mejores aeropuertos del mundo son…

Y es que si vas de viaje y coges uno, dos o varios aviones y transbordos -que no es complicado que te ocurra depende a dónde quieras llegar del inmenso planeta- de lo que no tienes la más mínima duda es de que vas a pasar unas horas perdidas en cualquier aeropuerto del camino, desde el tuyo de salida hasta el de llegada. Así que mejor si la experiencia es perfecta, no sólo cómoda en sus sillones o bonita, no. Aquí cuenta la atención del servicio, la limpieza, las tiendas y cafeterías… e incluso esos espacios impensables como una selva interior o un spa o … pasen y vean por qué estos son los cinco mejores aeropuertos del mundo y quédense con la copla y sus siglas.

5 - MUC. Aeropuerto Internacional de Múnich, Alemania.

Y com os decíamos son varias las cosas que le parecen interesantes a los usuarios. Bien por los básicos entre los que se incluye una buena WiFi gratuita o buenos restaurantes donde comer, incluso una buena cervecería. Pero qué me dices de esas otras cosas que te aportan un rato de ocio entre vuelo y vuelo, como un pista de hielo, surf, un mercadillo de temporada, un mini-golf. Y atenciones del personal como la de invitarte a un buen café mañanero. De hecho tiene zonas de descanso privadas, de pago, casino, restaurantes abiertos las 24 horas, duchas y hasta un cine. Y todo esto mejora mucho, pero además Múnich gana también por la organización y la señalización, por los espacios bien definidos, para no perder el tiempo dando vueltas. Bien por Munich.

4 - TPE. Aeropuerto Internacional Taipei Taoyuan, China.

Y contando todas las cosas buenas de MUC, qué cabría esperar de los demás. Pues de Taipei Taoyuan que es aún más creativo que el alemán. Y mucho más curioso. Eso sí, sin perder eficiencia frente a su rival, fama aparte. Cada puerta del Taipei Tayouan está decorada con una temática diferente: de la tecnología más puntera de SONY a una tienda de té de Hello Kitty. Una gran y divertida forma de pasar por un aeropuerto. Los básicos cuentan también, claro, digamos que esto es a más. Como la entusiasta atención del personal. También hay salas de descanso familiares, Wifi gratuita, duchas gratuitas de 15 minutos, actividades culturales, una librería y hasta un museo. Como para aburrirse.

3 - HND. Aeropuerto Internacional Tokyo Haneda, Japón.

Además de la limpieza, del atento servicio, de las duchas, los restaurantes 24 horas, o las salas de descanso de pago o el wiFi gratuito, los usuarios valoran del Tokyo Haneda ese sentido japonés de la limpieza, el orden, la pulcritud, el equilibrio y una cuidadisimas formas en lo estético y en la atención. Quizás porque son aplicados y listos el Haneda es un aeropuerto que representa a toda una cultura ante los viajeros, estén de tránsito, lleguen o se vayan. Como un parque temático japonés, comenta un viajero.

2 - ICN. Aeropuerto Internacional Seoul Incheon, Corea del Sur.

Las diferencias aquí empiezan a ser pocas, quizás una mejor experiencia -aunque difícilmente igualable- o un momento de pasión. El caso es que Seoul Incheon se va convirtiendo poco a poco en uno de los aeropuertos preferidos de los viajeros. También cuenta con WiFi, restaurantes 24 horas, zonas de descanso, duchas, un cine o un museo… y jardines para pasear y disfrutar junto con actividades culturales variadas. Una cuestión más de apreciación personal.

1 - SIN. Aeropuerto Internacional Singapore Changi, Singapur.

A veces el detalle más insignificante es ese que decanta al ganador. Changi se suele llevar la palma de oro de los usuarios por pequeñas cosas. Pon la lista completa de servicios, salas de descanso, duchas, guarda equipajes, actividades culturales, restaurantes permanentemente abiertos, jardines, jardines verticales o el Wifi también gratuito. Y si la decoración y la señalización es la correcta, perfecta para sentirte cómodo, feliz, y no perderte. ¿Qué más hay? ¿Con qué se compite? Pues ahí es donde el Singapore Changi gana. Savoir Faire. Porque son los detalles grandes como los Cines gratuitos, a los pequeños. Por ejemplo, comenta un usuario que los oficiales de inmigración (por norma general serios y altivos y hasta temibles) tienen caramelos para los pasajeros. Suponemos que es simple cortesía, no para endulzar un mal trago. Pero tengamos en cuenta que el SChangi tiene incluso un equipo de Horticultura, y hasta un jardín de mariposas. Espectacular, la verdad. El caso es que con esos detalles Changi está en la primera posición y se convierte un año más en el mejor aeropuerto del mundo según los viajeros.

