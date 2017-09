Más allá de la alfombra roja

El premio Óscar, también conocido como premio de la Academia o Academy Award, es un premio que se concede anualmente por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en los Estados Unido. Y como cada mes de febrero, artistas, productores, directores, compositores, maquilladores, y todos aquellos que trabajan en la industria del celuloide están ya preparando sus mejores galas para asistir en Los Ángeles a la gran fiesta del cine.

Y en el Teatro Dolby, como cada mes de febrero, están ya preparando todo lo necesario para convertirse una vez más en el centro del universo cinematográfico. Las alfombras rojas, los focos y la magia están ya casi a punto para recibir a los protagonistas de esta gran noche. Aquí no hay nervios ni prisas porque este famoso teatro sabe ya todo lo que hay que hacer para que la Gran Gala de los Óscar se convierta de nuevo en un éxito mundial.

Pero una vez que se apaguen los focos y que los agraciados hayan salido con sus estatuillas a celebrar el éxito, una vez que ya solo resuenen los aplausos, las emociones y las desilusiones en este edificio, es el momento de acercarte para conocer de primera mano qué se siente estando en su escenario, en sus pasillos, o en los lugares en los que las grandes estrellas del cine viven esta noche tan intensa. Si vas a viajar próximamente a la ciudad de Los Ángeles, no dejes de acercarte a este teatro para descubrir miles de anécdotas y la historia de un edificio que es ya parte de la historia.

Experimentarás todo el prestigio, la elegancia y el glamour de las celebridades que pasan cada año por este icónico teatro, y pasarás por el escenario de la entrega de los premios de la Academia. Verás una estatuilla auténtica, un Oscar, y podrás visitar el Dolby Lounge y otros lugares famosos, que en esos días son solo exclusivos para las estrellas. Y por supuesto disfrutarás de una exposición de imágenes de entregas de premios de años anteriores. No hay nada como experimentar cómo la Meca del Cine celebra cada año por estos pasillos los premios más famosos del mundo.

Inspirado en los elegantes teatros de ópera europeos, pero equipado con las técnicas más vanguardistas, el Dolby Theatre ha sido anfitrión, y ha presentado a muchos de los mejores intérpretes del mundo, artistas como Celine Dion, Prince, Steven Tyler, Alicia Keys y Dixie Chicks. Porque no solo es el lugar de celebración de la Gala de los Oscar, también es uno de los escenarios de los mayores eventos y conciertos en la ciudad de Los Ángeles.

Dolby Theatre también organiza el The Daytime Emmy Awards, es el lugar en el que se retransmite el programa de America's Got Talent, o es el lugar en el que se entregan los The ESPY Awards,los Latin American Music Awards, escenario del programa American Idol, y ha sido la sala elegida para el estreno mundial de películas como Star Wars: The Force Awakens, y lugar de celebración del desfile de lencería más famoso del mundo, el Victoria's Secret Fashion Show y de otros muchos shows más. Eso, y también puedes ver su programación y asistir, además de al tour, a alguno de los eventos que se programan.

The Dolby Theatre es ya toda una institución, es mucho más que un teatro o una sala de cine, es el centro de atención del mundo en multitud de eventos. Así que no puedes dejar de visitarlo en tu próximo viaje a California. Porque L.A. es Hollywood, y Hollywood forma ya parte de nuestras vidas.

Más información: The Dolby Theatre

