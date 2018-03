Llega la Ola Verde

San Patricio, que tiene lugar el 17 de marzo, es la fiesta nacional más celebrada en todo el mundo donde el color verde es seña de identidad. Así, más de 300 estadios, torres, estatuas, edificios de interés y enclaves icónicos de todo el mundo se van a iluminar de verde el viernes, día 16 de marzo, y lo harán como parte de la iniciativa la Ola Verde que conmemora San Patricio, la principal fiesta de Irlanda y que es ya una de las festividades nacionales de este país que más se celebra a nivel internacional.

También en España donde vamos a contar con localizaciones teñidas de verde de norte a sur. Por ejemplo, y como principal novedad, se va a teñir de verde el estadio de San Mamés, en Bilbao, que desde las 21 horas contagiará a la ciudad del espíritu de San Patricio.

Este estadio se suma a otros muchos rincones españoles que van desde la Torre de Hércules, en La Coruña, a la Capilla de San Patricio y la Torre Medieval en Llanes, Asturias, pasando por la Plaza de España de Adeje, en Tenerife.

Madrid se suma a esta iniciativa tiñendo de verde La Cibeles y la Puerta de Alcalá, mientras que en Barcelona brillarán las fuentes gemelas de la Plaza de Catalunya del mismo color.

La provincia de Málaga participa con el célebre Arco de Marbella, y la ciudad de Murcia con la fachada del edificio de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamientos en la Plaza Circular, uno de los edificios más emblemáticos, ubicado junto al ayuntamiento. Cierran la lista el ayuntamiento, el Mercado Municipal y el puente de Tortosa en Tarragona.

Pero la Ola Verde va a llegar este 2018 a todas las latitudes del mundo, y lo hará con estas iluminaciones en varios de los monumentos más importantes del planeta.

Toma nota porque puedes disfrutar del verde en el London Eye, en el Empire State Building de Nueva York, en el edificio de la Civic Opera House de Chicago, también en las Cataratas del Niágara, en la basílica del sagrado Corazón de París, en el Coliseo de Roma, en la Ópera de Sídney, en el Cristo Redentor de Río de Janeiro o en la Canton Tower de Guangzhou en China, entre muchos otros lugares emblemáticos.

Entre las nuevas localizaciones mundiales que se van a teñir de verde este año figuran el monumento Wawa Goose, y el Hábitat del Oso Polar Cochrane, en Ontario, Canadá. Pero también el Museo Nacional del Fútbol en Manchester, el Palais de l'Europe que es la sede del Consejo de Europa, en Estrasburgo, el centro comercial Beaugrenelle en París, el hermoso Kunsthistorisches Museum y el Naturhistorisches Museum en Viena, el edificio Königsbau en Stuttgart, Uilenburgersjoel Amsterdam, la Torre marina de Yokohama en Japón, el Monumento Pen en Hanoi, el estadio Sammy Ofer en Haifa, así como Vabaduse Väljak, la Plaza de la Libertad, en Tallin, Estonia. Vayas donde vayas, todo va a ester teñido de color verde.

Mientras tanto, Dublín celebra hasta el 19 de marzo el célebre Festival de San Patricio, con un sinfín de actividades culturales y de ocio. Bajo el lema Home, el festival saca su lado más welcoming o de bienvenida.

El desfile más esperado, y al que tienes que ir disfrazado es el día 17 al mediodía. Este año recorrerá la capital bajo el título "Home is where the heart is" "El hogar está donde esté el corazón". Un espectáculo en el que participan compañías de todo el país y al que se suman 2.000 miembros de bandas de Norteamérica y de Alemania para poner ambiente musical a la ruta de 2,8 kilómetros.

