Las razones por las que los aviones son de color blanco

NADA ES CASUALIDAD

Seguro que nunca te has planteado por qué la mayoría de los aviones son de color blanco. ¿Por qué cada aerolínea no utiliza un color que le diferencie del resto? Aunque cada compañía tiene sus logos pintados, la mayoría de los aviones son de color blanco y esto no es casualidad hay varios motivos para que sea así. ¿Quieres saber cuáles son?