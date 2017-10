La población más longeva del planeta esta en Japón

Te proponemos un viaje para conocer Okinawa, y su modo de vida la del archipiélago de Okinawa.

Hay un dicho en Okinawa que dice “La alimentación es la medicina de la vida”, y lo cierto es que en este archipiélago al sur de Japón conocido por la longevidad de su población, este dicho se cumple a rajatabla. Porque aquí, la esperanza de vida es de 86,9 años de vida para las mujeres y de 80,8 años para los hombres.

Curiosamente además, los habitantes de este lugar son los que registran menos casos de cáncer, enfermedades mentales y problemas del corazón del país, y no es casualidad. Las mujeres salen ganando ya que en la isla tienen una esperanza de vida mayor que cualquier otra mujer del mundo. Eso según los datos de 2016 del estudio realizado por la revista médica británica "The Lancet"

Te recomendamos visitar Okinawa, un paraíso tropical de playas paradisiacas y clima excepcional, y hacerlo para probar por supuesto su espectacular gastronomía. La gastronomía de Okinawa se diferencia de la gastronomía japonesa por la gran cantidad de platos autóctonos. Platos como el Chanpuru, a base de verduras fritas, de tofu y de carne de cerdo, por ejemplo. Uno de los mejores lugares de la isla es Naha, capital de la Prefectura de Okinawa y antigua capital del reino de los Ryukyu. Sus hoteles, son conocidos por sus copiosos desayunos, basados en productos locales. Un desayuno en el que se sirven más de 20 platos, elaborados con 55 alimentos diferentes.

Goya Chanpuru | JNTO

Entre sus principales ingredientes podrás degustar el goya , una calabaza amarga autóctona, la lufa, el cítrico shikuwasa y otras verduras y frutas de Okinawa, ricas en vitaminas, a las que se denominan shimayasai. En la dieta no faltan tampoco las algas marinas como el mozuku y el āsa, cuyo contenido en calcio y en yodo es excelente para la salud.

En cuanto las carnes, los japoneses son muy aficionados al cerdo en general pero este alimento todavía más importante si cabe en la cultura culinaria de Okinawa. Entre los platos más recomendados se encuentra el rafute que son costillas de cerdo hervidas, y el Tebichi, que son manitas de cerdo hervidas.

Rico, rico. Pero no solo por los alimentos que toman son aquí más longevos. A la buena alimentación se unen otros hábitos saludables. Mantenerse activo es otra de las premisas indispensables, y por ejemplo la jardinería y la horticultura son una de ellas. Así obtienen además verduras frescas o plantas como la artemisa, el jengibre o la cúrcuma. Y es más, estas son actividades al aire libre que permitan a los habitantes de Okinawa tomar vitamina D de los rayos del sol.

Y como curiosidad, aquí no se rigen por el reloj en lo que respecta al tiempo. El "Uchina Time" o ‘Tiempo de Okinawa’ no está marcado por las manillas del reloj, simplemente en que todo comienza más tarde de la hora programada. Así el tiempo no genera estrés.

Mantienen una red de lazos fuertes denominada Moai, con amigos y familiares que aportan seguridad emocional y financiera. Mantienen una actitud positiva ante la vida y disfrutan de los placeres simples del día a día. Estos son solo algunos de sus secretos de longevidad. Y nada mejor que una visita a este archipiélago para dejarse llevar por todo esto, y recuperar así, el ritmo pausado y la energía, disfrutando del entorno y de la alegría de sus habitantes. Más información: Turismo de Japón

