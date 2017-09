Indonesia, un paraíso para descubrir haciendo yoga

Desde Mint 57º nos proponen un plan para este septiembre que es todo un viaje al exterior y a tu interior. Porque podrás visitar islas remotas de Indonesia acompañado de una experta en yoga, que estará contigo y el grupo en esta tierra exótica y remota. Ella te guiará en tu sesión espiritual, además de mostrarte otros ritos ancestrales de esta región. Un viaje extraordinario que te pondrá en sintonía con la cultura y la geografía de indonesia y contigo mismo.



Jakarta - Yogyakarta

Pueblos milenarios, campos de arroz y, de repente, se abre ante ti, entre dos volcanes gemelos, el grandioso templo de Borobudur. Construido entre el 750 y 850 d.C., es uno de los monumentos budistas más importantes de Asia. Allí encontrarás 504 estatuas de Buda que, si bien todas están en posición flor de loto, no todas son iguales. Si te fijas bien, hay pequeñas variaciones en la posición de sus manos. En esta jornada también conocerás Palacio del Sultán, Taman Sari y Kota Gede, además de adentrarte en la vida local recorriendo las calles de Maliboro.



Yogyakarta.

Está dentro de la única provincia de Indonesia que está gobernada por un sultanato de la época precolonial. Y aún hoy es el centro de la cultura Java. Aquí pasarás un día recorriendo los lugares más emblemáticos y será toda una experiencia.

Conocerás Prambaran, un conjunto de más de 200 templos que, según una inscripción en una de sus piedras, la construcción de este complejo comenzó en 856.. Te mencioné que Yogyakarta es el epicentro de la cultura java, así que ¿qué te parecería un paseo por una aldea tradicional recorriendo sus calles para ver cómo viven y mientras conoces su artesanía?



Yogyakarta - Denpasar - Batukaru.

Amanecer entre arrozales en un paisaje mágico de Indonesia. Aquí puedes escoger cualquiera de las actividades de la zona ¿Senderismo entre las aldeas? ¿Entre los arrozales? ¿Subir 2.278 metros sobre el nivel del mar, para llegar a lo más alto del monte Batukaru?



Batukaru-Ubud.

En el pueblo Wongaya Gede descubrirás el templo de Batukaru, uno de los seis Sad Kahyangan, los templos nacionales de Bali, venerados por todos los locales. Aquí se honra al aire, al agua y a las plantas, una buena manera de entender nuestro paso por el mundo. Ubud te espera por la tarde para conocer la ciudad de los artesanos y artistas de Bali.



Ubud.

Ya que estás dentro de la cultura y que tu mundo espiritual se ha despertado, es un buen día para una clase de yoga o meditación. Si aun quieres seguir conociendo la cultura de Indonesia, tal vez quieras ir a un curso de cocina local o hacer una visita a sacerdotes curadores… o una visita al spa.



Ubud - Kintamani - Ubid.

Es el día de visitar Tampak Siring y su templo de fuentes sagradas, un lugar de peregrinaje para quienes buscan bañarse en sus aguas con propiedades curativas. Tu guía te acompañará a disfrutar de una ceremonia de purificación para adentrarte en la cultura de la región.

'Tu nuevo tú' llegará a Kintamani para disfrutar de las espectaculares vistas del volcán Batur, el más activo de Indonesia, y su lago. El almuerzo será la excusa perfecta para sentarse viendo ese paisaje de inagotable belleza. La tarde te espera en Besakih, el Templo Madre, un complejo de decenas de templos y estructuras sagradas dedicadas a las diferentes divinidades hinduistas. Si el tiempo lo permite, el atardecer en este rincón del mundo es une espectáculo natural maravilloso. Es hora de tu viaje interior con una sesión de yoga antes de la cena.



Ubud - Taman Ayun (Mengwi) - Ulun Danu Bratan - Jatiluwih - Tanah Lot - Ubud.

El día se presenta repleto de actividades. Visitas al Templo real de Taman Ayun en Mengwi y templo de Ulun Danu Beratan, que domina el paisaje del lago que lo rodea. El mercado de Bedugul te hará descubrir verduras frescas, frutas y especias tropicales que es posible que no hayas visto en tu vida. Los arrozales de Jatiluwih y el templo de Tanah Lot son las actividades de esta tarde que concluirá con una espectacular puesta de sol.



Ubud - Gili Air.

Navegación mediante, llegarás a las islas Gili y sus encantadoras arenas blancas, aguas turquesas y barreras coralinas. La Gili Air es la más activa y es donde pasarás esta jornada entre tortugas gigantes, millones de peces multicolores nadando en las transparentes costas, snorkeling o simplemente dolce far niente en playas que no están contaminadas.



Gili Air.

Tranquilo, tienes dos días más para disfrutar de este paraíso y el que se encuentra en las islas aledañas como Trawangan y Gili Mano. La primera es conocida como la 'New Ibiza' por su vida social y su oferta de ocio; mientras que la segunda es naturaleza en estado puro.



Gili Air - Padang Bay - Denpasar - Yakarta.

Este viaje va llegando a su fin. Tomarás un barco que te llevará de regreso al puerto Padang Bay y luego al aeropuerto para regresar a Yakarta. Al día siguiente, a casa.



Como todas las propuestas de Mint 57º, este viaje también tiene un lado solidario. La empresa dona 25 € por cada viajero que lo realice a una organización con fines sociales. Esta propuesta está programada para 15 días, para grupos de entre 5 y 12 personas, y se inicia el 14 de septiembre. El precio es de 1.480€ más vuelos internacionales.



