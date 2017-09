5 iglesias que sirven para mucho más que rezar

Kaos Temple, Asturias | Foto de RedBull

La Iglesia Skate, Asturias

Más concretamente en la localidad de Coruño, encontramos ‘Kaos Temple’ o la Iglesia Skate, que se reformó hace dos años. Estaba abandonada y en Asturias, donde hay unos 200 días de lluvia al año nunca está de más un skatepark cubierto. Lo que un día fue el lienzo de arte Clásico hoy lo es del arte urbano. El responsable de los murales es el artista, Okuda, que cuando le hablaron del proyecto no pudo decir que no.

Havn Church, Amberes | Foto del Facebook de Havn Church

Havn Church, Amberes

Posiblemente sea algo más discreta que la iglesia asturiana, este templo divino se encuentra en la segunda ciudad más gran de Bélgica, donde la cultura ‘underground’ predomina. En esta iglesia se celebran diferentes fiestas nocturnas, se puede alquilar para organizar el evento que se quiera. Sin embargo, lo más resultón es decir que te has ido de fiesta a una iglesia y no precisamente un domingo por la mañana, si no la noche del sábado y nadie se preocupa de comulgar.

Paradiso, Amsterdam | Foto de Ellen, Flickr

Paradiso, Amsterdam

En la capital de los Países Bajos, El 30 de marzo de 1968, 'Cosmic Relaxation Center Paradiso' abrió sus puertas. El objetivo era ofrecer un lugar abierto al talento creativo. En los 40 años que siguieron, Paradiso se ha convertido en un podio pop, un club y un centro cultural en uno. Acoge conciertos y fiestas de diferente índole: rock, dj, heavy metal, techno… Un variadito de géneros musicales y de público.

UNED, Escuelas Pías de San Fernando, Madrid | Flickr

Escuelas Pías de San Fernando, Madrid

En el céntrico barrio de Lavapiés está una de las sedes de la U.N.E.D, que anteriormente fue un colegio y una iglesia. Fue construida entre 1763 y 1791, durante la Guerra Civil colegio e iglesia fueron saqueados e incendiados. No fue hasta 1996, tras años de abandono, que comenzase su rehabilitación convirtiendo la iglesia en la Biblioteca Universitaria del Centro Asociado de Madrid UNED. Lo mejor de su localización, es que después de una sesión de estudio podemos aprovechar y tapear por la zona.

The Church, Dublín | Pinterest

The Church, Dublín

En la capital irlandesa encontramos la antigua Iglesia de Santa María de Irlanda, que es uno de los primeros ejemplos de una iglesia de galerías en Dublín. Construida a principios del siglo XVIII, la iglesia tiene muchas características sobresalientes, como el órgano o su espectacular vidriera. En 1964 se cerró y quedó en el olvido hasta que finalmente reabrió sus puertas en diciembre de 2005. Hoy en día este pub hace a la vez de restaurante, café, club y una zona de barbacoa en la terraza.