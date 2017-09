Donde comienza la Gran Muralla China

Frente a la costa del mar de Bohai se encuentra el paso de Shanhaiguan, el punto donde comienza la Gran Muralla de China. Un lugar único conocido como "la cabeza del dragón", una atracción turística nacional y el primer paso estratégico en el extremo oriental de la que está considerada una de las maravillas de la Humanidad.

Se trata de un complejo que consta de un castillo principal, dos castillos que lo apoyan, uno en el norte y otro en el sur, y dos muros de protección, la ciudad de Weiyuan y la ciudad de Ninghai. La mayoría de estas estructuras se han conservado hasta nuestros días, pero otras han sido restauradas.

Construido en 1381 durante la Dinastía Ming, Shanhaiguan es hoy la entrada principal de la ciudad, aunque en aquel periodo el área no era territorio chino. La muralla, la de la ciudad antigua, en tiempos formó parte del sistema defensivo de la Gran Muralla. Desde las puertas del "primer paso bajo el cielo" hasta el punto extremo oriental de la Gran Muralla, es un ejemplo de la antigua ingeniería china, de la estrategia militar del país y de la mano de obra empleada.

Más allá del paso de Shanhaiguan, a unos 5 kilómetros al sur de la ciudad, la Gran Muralla se extiende hacia el este y se sumerge en el mar en un lugar llamado Laolongtou, o Cabeza del Dragón. Una antigua fortaleza se alza como el único punto de la Gran Muralla donde se encuentran la montaña, el mar, la ciudad, y un paso estratégico. En la zona se puede visitar la Sección Jiaoshan, donde la Gran Muralla serpentea a lo largo de las crestas de las montañas con preciosas vistas; el Gran Museo del Muro, que tiene algunas fotografías interesantes, reliquias y ropa que representa la historia de esta construcción; y un templo dedicado a Meng Jiangnu, una heroína China.

Se dice en China que "el que nunca ha estado en la Gran Muralla no es un hombre de verdad". Y, en parte, se entiende este dicho, en el sentido de que, quien no visita el Paso Shanhai, no puede entender lo que era el poder militar de la antigua China. Si decides visitar Shanhaiguan hay seis puntos turísticos que no te puedes perder: el Primer Paso Bajo el Cielo, Laolongtou, el Templo de Mengjiangnu, la Montaña Jiaoshan, la Montaña Changshoushan y el Lago Yansaihu.



El Primer Paso Bajo el Cielo es la torre este del Paso Shanhai, llamada la Torre Zhendong, imponente con sus casi 14 metros de altura de altura y sus dos plantas. En la torre hay un tablero en el que hay cinco grandes caracteres chinos Xia Tian Di yi inscritos por un calígrafo de la dinastía Ming. Desde lo alto de la Torre Zhendong, se puede ver a un lado el mar y al otro lado la Gran Muralla.

Laolongtou es el comienzo en la parte oriental de la Gran Muralla, que se adentra en el Mar de Bohai. Laolongtou es casi como estar en una península y se puede sentir la abrumadora fuerza de las olas. Después puedes visitar el Templo de Mengjiangnu, construido antes de la dinastía Song o subir a las montañas Changshoushan o Jiaoshan, o si lo prefieres puedes dar un paseo en barco en el lago Yansaihu.

También en las proximidades del paso de Shanhaiguan se encuentra el Museo de la Gran Muralla, que exhibe reliquias militares y detalla la historia de esta construcción universal.

La Gran Muralla tiene una longitud oficial de 21.196,18 kilómetros y su construcción se llevó a cabo durante un periodo que incluye a seis dinastías. La mayor parte de lo que podemos ver hoy es del periodo de la dinastía Ming a lo largo de 8.851 kilómetros. Con más de 2.300 años de antigüedad, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y atraviesa 9 provincias y municipios: Liaoning, Hebei, Tianjin, Beijing, Mongolia Interior, Shanxi, Shaanxi, Ningxia y Gansu. Lugares donde las culturas se abrazan e historias extraordinarias se despliegan.

