¿Cuáles son los nombres más comunes en Europa?

Muchos son los casos en los que los nombres para los recién nacidos son elegidos en base a la clase social de la familia, el grado de creencia religiosa o los nombres más populares en ese momento son alguno de los criterios más influyentes. A veces, la fuente de inspiración viene de parte de los nombres de los famosos o de sus hijos. E incluso, la popularidad de algunas películas puede ser decisivas para elegir el nombre de los niños y niñas que nacen cada día.

En los siguientes mapas se recogen los nombres femeninos y masculinos. En el de los nombres para chicas, a primera vista nos podemos hacer una idea de que predominan los nombres cortos. Eso sí, Rusia es la excepción pues en este país de vastas extensiones el nombre más popular es Anastasia, como la famosa hija desaparecido del Zar. En Bulgaria, la apuesta fuerte es por Viktoria, un nombre con mucha fuerza, sin duda.

Los nombres femeninos más populares | Indy100

Lejos de lo que podíamos esperar, en España, Lucía es el nombre más popular seguido por María y Martina. Pero en Portugal, María es el que encabeza la lista de nombres femeninos. En Suecia, por ejemplo, predomina Elsa (como la protagonista de la película Frozen de la factoría Disney). En Francia, prefieren Louise y en Gales e Inglaterra se decantan por Amelia. Mientras que en Irlanda y Escocia eligen Emily. Los países del Benelux coinciden en su favorito es Emma, y a los italianos les gusta mucho Sofía.

El mapa de los nombres masculinos está plagado de Lukas. Los países escandinavos coinciden en su elección de William. En la Península Ibérica, los portugueses prefieren João y los españoles Hugo, y en segundo y tercer puesto lo ocupan Daniel y Pablo, respectivamente. Francesco es el nombre más elegido por los habitantes de la Península Itálica.

Los nombres masculinos más populares | Indy100

A pesar de que en el mapa figuran Oliver y William como los más populares en Inglaterra y Noruega, recientes estudios aseguran que el nombre Mohamed es el más elegido para los niños nacidos en Reino Unido. En la ciudad de Oslo, ocurre lo mismo, 4. 801 varones se llaman Mohamed y la capital noruega cuenta con 630. 000 habitantes. Esta es una prueba más del gran peso de los movimientos migratorios, y cómo los cruces de cultura van ganando peso. Entre los habitantes rusos el nombre más escuchado entre los varones es Alexander, en Bulgaria Andrei, y en Polonia Jan.

Entre países existen grandes diferencias entre los nombres, no solo en la grafía si no el grupo de edad al que se asocia. Por ejemplo, la versión francesa de Verónica, Vèronique, es más frecuente escucharlo entre personas mayores y ancianas. Probablemente en unos años las preferencias y los gustos de los habitantes europeos cambien, y los nombres que hoy vemos en este mapa, no vuelvan a estarlo durante algún tiempo.

Seguro que te interesa

7 pueblos con un nombre raro, raro, raro...

Cinco pueblos europeos con nombre de queso