Las 7 cosas que hacer gratis en Londres

Londres, la ciudad de las cabinas rojas y los taxis negros, ese lugar en el que Sherlock Holmes se desenvolvía a la perfección, el escenario perfecto para cualquier novela o película, una urbe maravillosa que continúa enamorando a cientos de personas día a día. El Big Ben, el London Eye, la Torre de Londres, Trafalgar Square, Camden Market… Son muchos los enclaves turísticos que suponen un motivo de peso para visitarla y son aún más los turistas que viajan hasta ella en cualquier época del año.

Además de ser considerada como una de las ciudades más bonitas del mundo, cargada de cultura, de historia, de literatura, de arte y de magia, Londres se ha ganado la fama de ser una de las más exclusivas y caras. Encontrarás vuelos realmente baratos para viajar hasta allí, pero el mito asegura que una vez pises suelo británico no harás otra cosa que no sea gastar. Sin embargo, lo que muchos viajeros desconocen o pasan por alto es que existen numerosas actividades que puedes realizar sin gastar ni una sola libra, así como muchos monumentos y lugares turísticos que puedes visitar gratuitamente.

Teniendo en cuenta estos trucos, es posible organizar un viaje equilibrado en el que los gastos no seas excesivos. Evidentemente, para montar en el London Eye o visitar el hogar de Sherlock Holmes tendrás que pagar tu entrada, pero combinando estas actividades con otras gratuitas tus vacaciones serán un éxito en todos los sentidos. Papel, lápiz y ¡a apuntar!

Ver el Cambio de Guardia

Cambio de Guardia | Flickr

Uno de los principales puntos turísticos de la ciudad es el Buckingham Palace, lugar de residencia de la reina de Inglaterra. Allí, los lunes, miércoles, viernes y domingos, a las 10:45 en punto, se produce uno de los fenómenos más impresionantes que podrás contemplar en la ciudad: el Cambio de Guardia. Sin pagar absolutamente nada, tendrás la oportunidad de presenciar una tradición de la capital británica que es admirada en todo el mundo. Eso sí, se recomienda llegar pronto.

Visitar los principales museos de la ciudad

Museos | Flickr

Muchas veces rechazamos visitar los museos de una gran ciudad porque asumimos que para hacerlo tendremos que pagar una gran cantidad de dinero. Sin embargo, esto no ocurre en Londres. Las exposiciones permanentes del British Museum, el Tate Museum, la National Gallery o el Museo de Historia Natural y otros muchos están siempre abiertas para cualquiera que quiera visitarlas y perderse entre sus tesoros. Una oportunidad única de empaparte de cultura en una ciudad cargada de ella.

Contemplar la belleza de sus iglesias

Catedral | Flickr

Si quieres entrar a alguna de las maravillosas iglesias y catedrales de Londres, por lo general, tendrás que desembolsar bastantes libras. Sin embargo, existe una pequeña trampa que te permitirá contemplar los templos desde dentro, siempre y cuando lo hagas en el más riguroso silencio. Si aprovechas los momentos en los que se esté oficiando una misa, podrás entrar en la iglesia que más lo desees, incluida la St. Paul Cathedral y enamorarte de su majestuosidad.

Ser testigo de la Ceremonia de Llaves de la Torre de Londres

Torre de Londres | Flickr

Al igual que ocurría con el Buckingham Palace, la Torre de Londres es uno de los monumentos más visitados de la ciudad. Allí también tiene lugar una tradición centenaria, la cual se celebra todos los días del año a las 21:53 en punto. Hablamos de la Ceremonia de Llaves, en la que el jefe de la torre acude, acompañado de su escolta y llevando una vela y las llaves de la reina, a cerrar las puertas de esta fortificación. Un espectáculo que podrás presenciar gratuitamente, siempre y cuando gestiones tu visita con anterioridad (puede hacerse por Internet).

Contemplar una bella panorámica de Londres

Primrose Hill | Flickr

La imagen que disfrutamos desde lo alto del London Eye o de uno de los rascacielos de Londres es preciosa y embriagadora, pero no hace falta pagar para contemplar una panorámica de la ciudad que nos deje sin aliento. Aprovecha el tiempo allí y da un paseo hasta Primrose Hill, posiblemente la colina más famosa de Londres, desde la que podrás contemplar la enormidad de la metrópoli. Hacerlo en el atardecer es un verdadero placer.

Viajar a Hogwarts

Harry Potter | Flickr

Cerca de Londres se encuentran los estudios de Harry Potter, donde por un precio bastante elevado los fans de la saga visitan los escenarios más icónicos de la saga. Pero si no tienes un presupuesto demasiado holgado, también podrás sentirte alumno de Hogwarts por un día. En la estación de King’s Cross encontrarás el andén 9 y 3/4, donde tendrás la oportunidad de hacerte una mágica foto con la bufanda de tu casa y atravesando el mítico muro. Además, en Londres se encuentran muchos de los escenarios reales de estas películas, por lo que también podrás visitarlos sin coste alguno.

Disfrutar de la magia de los mercados

Mercados | Flickr

Pocos lugares enmarcan mejor la vida de una ciudad como lo hacen los mercados. Londres es una ciudad plagada de ellos y la visita, como imaginarás, es completamente gratuita. Empápate de sus colores, de sus olores y de sus sonidos y siéntente por un rato parte de una ciudad tan especial como es esta.

Además de todo esto podrás pasear por los parques más conocidos de la ciudad, fotografiarte junto a sus monumentos, disfrutar de música clásica en directo en la iglesia de St. Martin in the Fields o, por supuesto, unirte a uno de los numerosos tours gratuitos que se desarrollan por sus calles. No permitas que los mitos te asusten y te alejen de Londres. Un viaje a la ciudad en la que Shakespeare brilló puede ser tan económico como otro cualquiera.