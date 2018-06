Cosas que hacemos en España y a los extranjeros les parecen raras

Lo normal para los españoles es viajar a otros países y fijarnos en todo aquello que nos llame la atención. Por ejemplo, para nosotros es curioso que en Inglaterra no existan las persianas o que en algunos países tengan grillos para cenar. Bien, pues para ellos y para muchas otras personas del mundo esto y otras cosas son de lo más normales.

Sin embargo, nosotros tenemos a pensar que lo raro es lo que hacen otros y no nos paramos a pensar que quizá, lo que se sale de lo común, es lo que hacemos nosotros. Por ejemplo, aquí nos presentan a una persona y enseguida la saludamos con dos besos. Pues esto para la gente de fuera es raro. En Sudamérica, por ejemplo, dan un único beso al saludar. Pero en otros países no se besan ni siquiera con sus prometidos… ¡como para besar a una persona que no conocen de nada! Saludar con dos besos a un desconocido, aunque no lo creas, fuera de España es raro.

Pero por supuesto esto no es lo único que llama la atención a los extranjeros. Por ejemplo, antes decíamos que nos resulta curioso ver que en otros países no tienen persianas. Bueno, pues mirémoslo del revés: para las personas que habitan en esos países, lo que es verdaderamente extraño es tener persianas en casa. ¿Para qué usar persianas si existen cortinas que no dejan pasar la luz?.

Y hablando de luz, quizá los raros somos los españoles. Si no tenemos la obligación de madrugar para ir a trabajar, nos perdemos las primeras horas de luz del día porque preferimos dormir. No nos gusta eso de levantarnos con el canto de los pájaros, ni comer antes de las 14:00h ni cenar a media tarde ni tampoco dormirnos temprano.

Huevos fritos | Costumbres españolas

Esto, por supuesto, lleva a que los comercios cierren sobre las 20:00h o incluso más tarde –mientras que en otros países de Europa a la hora de nuestra merienda ya cierran–. Y a que salgamos de fiesta a medianoche y volvamos a la hora de desayunar, cuando en otras partes del mundo la medianoche es la hora de cerrar los bares y volver a casa. Así que sí, aunque para nosotros sea raro el horario que tienen fuera, para los extranjeros lo llamativo es nuestro horario.

Ahora que hemos hablado de bares, vamos a hablar también de las tapas. Aquí estamos acostumbrados a que nos sirvan una cerveza o un refresco y lo acompañen con un trozo de pan con chorizo, con aceitunas o frutos secos. Cualquier cosa que acompañe a nuestra bebida es bien. Pero para los ingleses y los americanos, por ejemplo, esto resulta sorprendente. En sus respectivos países no sirven tapas y que las sirvan aquí les parece una grata sorpresa.

¿Piensas que no hay nada más que para nosotros sea normal y para los extranjeros sea extraño? Pues te equivocas. Muchos de ellos llegan a España y se sorprenden cuando ven un bidé en un cuarto de baño porque no saben ni qué es ni para qué se utiliza. En cambio, en la mayoría de nuestras casas tenemos uno, aunque ni siquiera le demos uso.

Y otra cosa que les sorprende de los españoles es que caminemos con zapatos por casa. Algunos lo hacemos con los mismos que usamos en la calle y otros nos cambiamos y nos ponemos las zapatillas de estar por casa. Pero lo común en muchas partes del mundo es descalzarse al entrar y andar descalzos. Lo hemos visto desde pequeños en los dibujos animados, sobre todo en los japoneses. Pero en Europa también se lleva esta práctica.