3, 2, 1… ¡a correr por la Terminal 3 del Aeropuerto de Narita!

¿Alguna vez has mirado el reloj y te has dado cuenta de que tu avión sale en unos minutos y no vas a llegar a tiempo? Los atascos, las prisas con las que vamos a todos los sitios y el ritmo de vida que llevamos no son para nada tranquilos. Por eso, no es raro que más de una vez te haya tocado correr para no perder el avión. Es frecuente ver alguna que otra carrera en los aeropuertos, con maletas y obstáculos de todo tipo: asientos, personas sentadas en el suelo, tiendas y controles de seguridad.

Pero no pasa nada porque si eres de los que ya se ha rendido a la fiebre del running estarás en forma y llegarás en menos tiempo del previsto. Sin embargo, en Tokio han querido tomarse muy en serio esta tendencia y han hecho un guiño en su nueva terminal del Aeropuerto Internacional de Narita. Aunque, más que por este motivo, se debe a un homenaje a los Juegos Olímpicos de 2020, que tendrán lugar en Tokio.

La ciudad que acogerá la próxima gran cita del deporte ha decidido construir en la nueva terminal una pista de atletismo de lo más original. Así que preparados, listos, cojan las maletas y… ¡a correr! Este aeropuerto es uno de los más cercanos a la capital japonesa y será de los que más tráfico de viajeros acogerá cuando los Juegos Olímpicos den el pistoletazo de salida.

Por si acaso, y a pesar de que todavía quedan cinco años, los japoneses ya están preparados. La nueva terminal se inauguró el pasado día 8 de abril de 2015 y el diseño ha corrido a cargo del estudio PARTY. El estudio decidió sustituir las típicas indicaciones con carteles y señales luminosas por una pista de atletismo con la señalización necesaria para no perderse por la terminal.

Un diseño muy atlético en el cual los viajeros más deportistas tendrán que aguantarse las ganas de echar a correr. El código de colores utilizado es muy intuitivo y es sencillo guiarse a través de él. Además, el presupuesto que se ha destinado a la terminal ha sido menor que el que se suele asignar a este tipo de proyectos y el resultado es tremendamente visual y, sobre todo, original. Un proyecto "low cost" para una terminal que verá pasar por sus pasillos e instalaciones a más de un atleta olímpico. Así que si tienes previsto viajar a la ciudad nipona olvídate del jet lag y échate una carrera en su pista de atletismo. Quién sabe, a lo mejor es el lugar idóneo para batir tu propio récord.