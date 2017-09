Compórtese... Curso de etiqueta y buenas maneras en Nueva York

Puede parecer algo rancio, como de otra época (sí, eso que hemos visto muchas veces en las películas antiguas), pero saber comportarse en sociedad es un don que eleva la autoestima y, por qué no, ayuda a triunfar en la selva de las relaciones sociales. Existen infinidad de libros al respecto, pero qué mejor que experimentar en persona esa panoplia de convenciones para saber comportarse… y encima es divertido. Si tiene pensado viajar a Nueva York, el Hotel Plaza imparte, de enero a abril de 2017 (a la vuelta de la esquina) el The Plaza Finishing Program with Beaumont Etiquette, un curso que se desarrolla durante un largo fin de semana (de viernes a domingo) o en sesiones de una sola noche, eso ya depende del tiempo que se tenga y del protocolo que uno quiera asimilar.

Curso de etiqueta y buenas maneras | Hotel Plaza de Nueva York

Las clases las imparte el equipo de la escuela Beaumont Etiquette, fundada en Nueva York por Myka Meier, educada en privilegiados colegios de Inglaterra y suiza y más tarde pulida en el mundo de la etiqueta y comportamientos por un ex miembro de la Casa Real de la Reina Madre (británica, claro).

Por supuesto, el curso abarca mucho más que aprender a distinguir el cuchillo del pescado o saber interpretar los misterios de cada dress code. Durante tres días se disecciona todo eso que se llama protocolo a través de diferentes apartados… no deja nada en el tintero. En Primeras Impresiones se realiza una pequeña introducción a la etiqueta moderna y se habla de la elegancia en una reunión y en una cita, de los movimientos y gestos adecuados, de cómo ganar confianza en cualquier situación, de consejos a tener en cuenta en el lenguaje corporal, y un invitado VIP desgrana los intríngulis de cómo ir vestido, el estilo y el aseo personal.

Bajo el título Postura Perfecta (que ya lo dice todo) se enseña a sentarse con compostura, a levantarse, a subir y bajar escaleras como dios manda, a salir y entrar del coche con estilo, a saber irrumpir en un evento con gracia y a andar (en tacones para las mujeres, con serenidad y equilibrio en los hombres). No podía faltar Etiqueta en las Cenas: formalidad y buenas maneras en la mesa (según las costumbres americanas, continentales y británicas); utilizar con propiedad la cubertería, las copas y la servilleta; comer con delicadeza (desde espaguetis a quitar las espinas al pescado); cenar en un restaurante versus en una casa privada; aprender a tomar café, té, sopa, pan, queso y postres; ¿cuándo está permitido comer con las manos?; conversaciones en la mesa; o cómo ser el perfecto anfitrión e invitado, entre otros consejos que rodean el noble arte de sentarse a una mesa.

En Comunicación Refinada un experto del equipo Beaumont charlará sobre ese vasto mundo de la comunicación interpersonal: lenguaje no verbal positivo (y cómo aprender a desentrañarlo), comportarse por email y al teléfono, el contacto visual, lenguaje sofisticado y cómo ser encantador en cualquier situación.

Aun hay más apartados (el curso es completo hasta decir basta): Equilibrio Profesional y Elegancia Social en Eventos. En ellos se habla, por ejemplo, de habilidades sociales en reuniones profesionales, cómo posar para una foto perfecta (en un planeta repleto de photocalls….), de la etiqueta cuando se viaja en primera clase, cómo ganar autoridad en los negocios o la moderna etiqueta en la primera cita y en las bodas. Lo dicho, si tiene pensado viajar a Nueva York y quiere convertirse en un perfecto gentleman o en la más envidiada de las ladies, ya lo sabe, el Plaza puede ser un buen sitio.