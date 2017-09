Ciudades y pueblos con los nombres más curiosos del mundo

Te presentamos algunos de los nombres más raros del mundo. Como curiosidad, en España hay unos cuantos.

Fucking (Alemania)

Aunque en alemán la palabra no tiene ningún significado, salvo el recuerdo de un noble del siglo VI apellidado Focko, en inglés (su traducción más suave en español es maldito) despierta todo tipo de sonrisas y chistes por sus connotaciones sexuales. Desde que los soldados estadounidenses y británicos descubrieron la pequeña villa al norte de Salzburgo en la II Guerra Mundial, no paran de acercarse turistas angloparlantes que quieren tomarse una foto en Fucking. Y aunque hace unos años los cerca de cien habitantes de la villa dijeron no al cambio de nombre, argumentando que Fucking tiene una larga e intensa historia que se remonta a mil años, lo cierto es que se han planteado seriamente cambiar de Fucking a Fugging. Desde 1070 se tienen referencias de Fucking. Primero se le conocía como Funcingin, luego como Fukching y finalmente como Fugkhing. En 1760 el pueblo tomó su nombre actual, Fucking. En alemán antiguo, la palabra significa Habitante de Fuck.

Saint-Louis-du-Ha! Ha! (Canadá)

Situado sobre una colina de la meseta de los Apalaches, a 400 metros de altitud, a medio camino entre el río San Lorenzo y la frontera del Quebec con Nuevo Brunswick, este pueblecito canadiense es el único cuyo nombre tiene puntos de exclamación y en español se traduciría como San Luis del ¡Ja! ¡Ja! Algunos dicen que el doble Ha! expresa la maravilla de los primeros exploradores de la región frente a la imponente vista del lago local, tan grande que la plasmaron en el topónimo. Cierto o no, Saint-Louis-du-Ha! Ha! La Comisión de toponimia del Quebec revela que en realidad, haha es un arcaísmo de la lengua francesa que designa una vía sin salida o un obstáculo inesperado. Era pues más bien el trayecto de 80 km que debían efectuar los viajeros en bote por el lago Témiscouata pasando por el territorio de la futura municipalidad el que habría dado, por deformación a lo largo del tiempo, este curioso topónimo a la municipalidad.

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch (Gales)

En galés, el nombre del pueblo significa 'iglesia de Santa María en el hueco del avellano blanco cerca de un torbellino rápido y la iglesia de San Tisilio cerca de la gruta roja'. Sin embargo, el nombre del pueblo se abrevia a menudo como Llanfair PG (Llanfairpwll para los galeses). Esto basta para distinguirlo de los otros lugares de Gales llamados Llanfair. El nombre fue decidido en los años 1860 por el consejo del pueblo, principalmente para tener el privilegio de tener el nombre más largo de una estación ferroviaria en Gran Bretaña. Este nombre no se puede considerar propiamente dicho como un nombre galés; el nombre original del sitio es Llanfair Pwllgwyngyll, y representa 16 letras en el alfabeto galés y 19 en el inglés.

Dull (Gran Bretaña) y Boring (Estados Unidos)

Dull (insulso) en Gran Bretaña y Boring (aburrido) en Estados Unidos.Cansados de que los nombres de su lugar natal fueran objeto de la risa de sus vecinos, los aburridos y los insulsos –si existen tales gentilicios– decidieron transformarlos en una ventaja y un motivo para darse a conocer. Uno de los objetivos de esta hermandad es lanzar recuerdos turísticos basados en sus nombres y carteles, ya convertidos en escalas obligadas para quienes pasan cerca al transitar las rutas de Oregon en Estados Unidos y del condado de Perth and Kinross en Gran Bretaña. Al mismo tiempo, sus habitantes demuestran que tienen buen sentido del humor, para desmentir los topónimos donde les tocó vivir. Y si se indaga un poco, se podrá comprobar que Boring se llama así en honor a un tal William Boring, el primer habitante del pueblo, en tanto Dull procede de una palabra celta que significa pradera.

España

En nuestro país, tenemos también unos cuantos nombres curiosos. Con connotaciones sexuales, Entrepenes, en Asturias; Villapene, en Galicia, y Tocón, en Granada. Con referencias religiosas, en Murcia están El Limbo, Los Infiernos y El Purgatorio, pero Castilla y León tiene a Dios le Guarde y La hija de Dios, y Navarra, a Milagros. Pero hay más. Ladrido, Melón y Cariño (Galicia), Correpoco (Cantabria), Pepino (Castilla La Mancha), Alcantarilla (Murcia). Otros simpáticos con Parderrubias (Galicia), Peleas de arriba y Peleas de abajo (Castilla y León), y los más lúgubres Calaveras de arriba y Calaveras de abajo (León). Y para graciosos, Guarromán, un pueblo de la provincia de Jaén con casi 3.000 habitantes. Los guarromanenses han intentado sacar partido creando la Asociación Internacional de Pueblos con nombres raros y peculiares del mundo.

