Tallarines, deliciosas sopas, bolas de sésamo, arroces chinos, noddels, Pak choy, una verdura china, vermicelli, pastel, ricas empanadillas al vapor… pidas lo que pidas, todo está buenísimo. Ahora ya no necesitas viajar a Hong Kong para vivir un verdadero ambiente de película, con luz de fluorescentes, neones y los aromas que atraen a los clientes a las entrañas de la tierra. Porque en un paso subterráneo, en la entrada del parking de la plaza de España de Madrid, la gente se sorprende al ver largas colas en un establecimiento estrecho de comida china con vistas a un parking.



Y la cosa es que el público es de lo más variado, desde turistas a directivos de empresas, modernillos, gente joven, chinos y también chonis y madrileños de toda la vida. Y toda esa gente hace cola para comer allí, y no porque el sitio sea de lo más, sino por la fama de su riquísima comida. De hecho este chino minúsculo y oscuro que parece salido de una película de serie B, es uno de los más visitados de Madrid, ahí donde lo ves.

Pero no te preocupes porque aunque hay que esperar para poder sentarse la cosa va bastante rápida y la verdad es que merece la pena. El sitio, hay que decirlo, es poco glamoroso, más bien pelín agobiante, pero sirven bastante deprisa y la gente no suele quedarse en este mini espacio de sobremesa.



El local es diminuto, cuenta con seis mesas y suele tener la tele puesta con programas y películas de la televisión china, todo muy propio. Lo que convence, a la hora de quedarse, es que hay muchos chinos comiendo allí y que la gente habla maravillas de su comida. Y una cosa más, es baratísimo, lo que en estos días de crisis se agradece.



El chino subterráneo Zhou Yulong, aparece en algunas guías de cosas que no te puedes perder en la capital de España, hasta en eso ha triunfado. Eso sí, te advertimos de que ahí abajo no hay cobertura, así que los móviles no funcionan para entretenerse.

Hay dos cartas, una en chino y otra en español. En la española aparecen los platos que suelen gustar a los españoles, aunque no esperes encontrar los típicos rollitos de primavera, la cosa es un poco más elaborada y auténtica, vamos que es comida china de verdad. Verás que los chinos comen cosas que no sabes ni como se llaman, platos raros que desconocemos de su cultura.

También sirven comida para llevar. De hecho, los fines de semana está a tope y mucha gente se lleva la comida a casa o cambia el sótano por los jardines de la Plaza de España y los alrededores. Muy recomendable llevarse la comida a los Jardines de Sabatini si hace buen tiempo. Como el chino no cierra, puedes ir a cualquier hora y evitar las colas de las horas punta.



Este Chinatown madrileño lo completa un gran supermercado oriental donde podrás comprar todo tipo de salsas, especias y demás productos orientales además de máquinas y pasta para rollitos o dim sum, e incluso, revistas chinas. No dejes de perderte por sus estanterías si quieres encontrar productos inimaginables. Todo muy, muy chino. Ya nos contarás qué tal.