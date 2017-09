Los 4 cementerios embrujados más terroríficos del mundo

¿Cuántas veces has pasado al lado de un cementerio y lo has mirado de reojo, para después apartar la mirada? ¿Cuántas veces en medio de una noche no has podido evitar pensar en todas las cosas que podrían estar ocurriendo en él? Al ser humano le atrae lo desconocido, lo esotérico, esas historias en las que los muertos se camuflan entre los vivos y mandan señales confusas, violentas, extrañas. Las llevamos escuchando desde pequeños y son muchos los que desean comprobar si son ciertas.

Aunque a algunos les cueste creerlo, existen una serie de lugares en el planeta clasificados como encantados o embrujados, algunos de ellos completamente abandonados y otros en los que sólo se adentran los más valientes y los más ávidos de saber. Manicomios, grandes mansiones, castillos, hospitales, parques de atracciones y, por supuesto, cementerios.

Conocidos por muchos como campos santos, son el enclave escogido para que descansen los cuerpos de aquellos que han perdido la vida. En ocasiones, se dice que esas almas quedan atrapadas en nuestro mundo porque aún tienen algún asunto pendiente, que en ciertos casos puede ser eterno. Son estas almas atormentadas las que han convertido algunos cementerios en zonas embrujadas a las que pocos se atreven a acercarse. ¿Serás tú uno de los valientes que se adentre en alguno de los siguientes?

Cementerio de Greyfriars

Cementerio de Greyfriars | Pinterest

Edimburgo es una ciudad de leyendas y de historias tradicionales, pero son muchos los que aseguran que la referente al cementerio de Greyfriars y a uno de sus habitantes es completamente real. Hablamos del sanguinario abogado William Mackenzie, quien se encuentra enterrado en una de las zonas de este campo santo, la cual ha sido cerrada al público general después de que surgieran diferentes episodios inexplicables.

Al parecer, a finales del siglo XX, alguien forzó la puerta del mausoleo en el que se hallan sus restos. A partir de ese momento, los visitantes del cementerio comenzaron a sufrir heridas inexplicables, moratones, desmayos… Además, también empezaron a escucharse ruidos espeluznantes que parecían provenir de ningún sitio.

Existe un tour nocturno por la zona embrujada del cementerio que es conducido por el historiador Jon Andrew Henderson, quien conoce a la perfección los misterios del cementerio y quien asegura que han sido más de 400 las personas que han sufrido daños provocados por el espíritu de Mackenzie.

Cementerio embrujado de París

Cementerio embrujado de París | Flickr

Las catacumbas de París son de las más conocidas a nivel mundial. En ellas, popularmente conocidas como el cementerio embrujado de la ciudad, los turistas más valientes pueden contemplar centenas de huesos y calaveras que se encuentran en ella, apilados unos encima de otros, mostrando la crudeza de la muerte.

Han sido precisamente algunos de estos turistas los que han comentado que han escuchado voces extrañas y que han vivido experiencias paranormales, hasta el punto de sentir cómo un espíritu les atravesaba. Estos sucesos fuera de lo normal han provocado que muchos de los visitantes no sean capaces de recorrer el lugar maldito por completo.

Cementerio de Burslem

Cementerio de Burslem | Flickr

A veces sólo hace falta un alma para embrujar por completo un lugar tan especial como es un cementerio. Eso es lo que ha ocurrido con el de Burslem, en el que se encuentra enterrada una de las brujas más conocidas de todos los tiempos: Molly Leigh. Cuenta la leyenda que esta joven fue acusada de brujería después de que tuvieran lugar una serie de acontecimientos extraños a su alrededor.

Fue el párroco del pueblo el que, en cierto momento, confesó que había desarrollado algunas dolencias después de cruzarse con un pájaro negro que la propia Molly poseía. Para comprobarlo, una noche fue a su cabaña acompañado de algunos vecinos y cuando abrieron la puerta encontraron a Molly sentada con el pájaro en su regazo.

A día de hoy se dice que si en la noche de Halloween te acercas a su sepulcro y das vueltas alrededor de él mencionando su nombre Molly aparecerá. ¿Algún valiente que se atreva?

Cementerio de San Luis

Cementerio de San Luis | Flickr

Nueva Orleans es una de las ciudades más mágicas de Estados Unidos. Vampiros, brujas, vudú, fantasmas… Todo lo que pueda parecerte paranormal ha formado parte del día a día de sus habitantes durante muchos años. Y, como no podía ser de otra manera, en esta ciudad también tienen su propio cementerio encantado.

El cementerio de San Luis es uno de los más curiosos que encontrarás. En él, los cuerpos no están enterrados bajo tierra, sino que descansan en bóvedas. Además de ser uno de los más bellos de Estados Unidos, existen muchos testimonios que hablan de ambas vagando entre las tumbas y de fenómenos cuanto menos extraños. De hecho, no se recomienda hacer visitas en solitario.

Estos cuatro lugares pueden convertir tus vacaciones en unas vacaciones de miedo, pero sobre todo de mucha emoción. ¿Regresarás con historias paranormales que contar?