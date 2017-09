7 castillos llenos de fantasmas que puedes visitar en Europa

Con una historia tan rica como belicosa, no hay país europeo en el que no haya castillos, torreones, fortalezas y prisiones que, desde tiempos medievales, vivan bajo la sospecha de encantamientos, brujas, fantasmas y espíritus haciendo de las suyas. No hace falta irse a pequeños pueblos o lugares de difícil acceso para encontrarlos. Muchas veces están en algunas de las ciudades principales y a no muchos metros de otros monumentos importantes. Hemos seleccionado algunos de los que no debemos dejar de visitar si estamos estas semanas de escapada, en pleno periodo pre Halloween.

Castillo de Glamis (Escocia) | Archivo

1. Castillo de Glamis. Glamis (Escocia). ¿Qué sería de Escocia sin sus leyendas? Las de este castillo hablan de ruidos, golpes, apariciones… En pleno valle de Strathmore, data del siglo XV. La madre de la reina Isabel II pasó su infancia allí, a pesar de la historia que dice que un niño deforme podría haber sido encerrado en una de las habitaciones. A la altura de otras como que en cada generación de la familia propietaria nace un vampiro o que el espíritu de un conde se esconde en el patio, lamentando haber perdido un juego de cartas que le costó el alma... Se puede visitar.

Castillo de Bran, en Rumanía | Castillo de Bran

2. Castillo de Bran. Transilvania (Rumania). Vlad Tepes, el dueño de este castillo, no se convertía en murciélago ni mordía cuellos como en la obra literaria, pero quizás incluso dé más miedo que el personaje de Bram Stoker, en tanto que fue responsable de crímenes masivos y condenas crueles que le valieron el sobrenombre de ‘el empalador’. Eso sí, bebía la sangre de sus enemigos. Stoker se basó en el castillo, cercano a la ciudad de Brasov, para ambientar su novela. Se dice que muchos de los asesinados por el noble transilvano salen cada noche a merodear.

Entrada al Castillo de Dragsholm | Turismo de Dinamarca

3. Castillo de Dragsholm. Hørve (Dinamarca). Si viajas a Copenhague, busca hueco para acercarte hasta aquí, un castillo donde los fantasmas no son almas anónimas, sino que están perfectamente identificadas: una dama gris que trabajó allí como sirvienta y no puede abandonar el lugar; una mujer que se enamoró del hijo de los dueños del castillo y fue asesinada por el padre de su amante; y un conde que sale de noche a recorrer la zona montado a caballo. Fue construido hace ocho siglos, pero su última restauración le da un aspecto barroco más reciente. Eso fue en el siglo XVII y ya entonces era conocido por sus fantasmas. Ahora funciona como hotel, por lo que muchos amantes de lo paranormal no dudan en reservar allí.

Castillo de Moosham | Turismo de Salzburgo

4. Castillo de Moosham. Unterberg (Austria). Este castillo encantado se encuentra en una localidad alpina ubicada entre Baviera y Salzburgo. Actualmente, es un museo de muebles y objetos curiosos de la época de su esplendor (siglos del XVI al XVIII). Por aquel entonces, fue escenario de juicios y ejecuciones de brujas, hechiceros y delincuentes. Las almas de las mujeres ajusticiadas allí, bajo la acusación de practicar la brujería y la magia negra, son sus fantasmas particulares. Además, un hombre lobo habita en los bosques.

Palacio de Versalles | Turismo de París

5. Palacio de Versalles. París (Francia). Sinónimo de lujo, elegancia y, también, de fantasmas. La leyenda de los espíritus errantes de Versalles comenzó a principios del siglo XX, cuando dos maestras británicas dijeron haber visto el palacio tal cual estaba en los años de la Revolución Francesa durante su visita, es decir, el del siglo XVIII. Multitud de fantasmas, según ellas, paseaban por los enormes jardines, incluida la reina y su corte. Otros turistas contaron sobre juegos de luces misteriosos y, aunque no los vieron, percibieron presencias extrañas.

Torre de Londres | Archivo

6. Torre de Londres. Londres (Reino Unido). En la capital inglesa no hay tantas leyendas como realidades, ya que durante casi nueve siglos, este lugar fue donde se encerraba y torturaba, a veces también se ejecutaban sentencias de muerte, a todo tipo de reos de la ciudad. Buena parte de los presos fueron ajusticiados en la Tower Hill, de ahí que muchos digan haber visto sus espíritus allí. También hay quienes el perfume de una dama invisible en la Torre Blanca. ¿Quizás el de las reinas Ana Bolena (esposa del rey Enrique VIII) y Jane Grey? ¿Sería uno de los fantasmas el del escritor Tomás Moro?

Torre y ruinas del Castillo de Frankenstein | Pascal Rehfeldt

7. Castillo de Frankenstein. Darmstadt (Alemania). Este castillo fue construido en la cima de una montaña, en 1240, por un hombre llamado Von Breuberg y que luego cambió su apellido y el de su descendencia por el de Frankenstein. Anterior a la novela de Mary Shelley, que coincidan los nombres lo convierte en un lugar muy especial para celebrar allí Halloween. De hecho, en 1976, los soldados estadounidenses estacionados en Darmstadt fundaron un festival de Halloween anual en el castillo, el cual ha crecido hasta convertirse en uno de los mayores de Europa celebrando el Día de los Difuntos.