El castillo más bonito de Escocia

La estampa del castillo Eilean Donan es probablemente una de las más famosas de Escocia. Situado en una isla, en el punto exacto en el que tres grandes lagos se dan la mano, y rodeado de un paisaje impresionante, este castillo es hoy una de las atracciones más visitadas de las tierras altas de Escocia.

Su historia se inicia alrededor del siglo VI, aunque el primer castillo fue construido por orden de Alejandro II a mediados del siglo XIII para defender las tierras de Kintail de las incursiones vikingas. Desde entonces, fue remodelado al menos en cuatro ocasiones a lo largo de los años y forma parte de la historia feudal de Escocia a través de los siglos.



El nombre de Eilean Donan, o isla de Donan, es probable que tenga su origen en el siglo VI. Donan fue un obispo y santo irlandés que llegó a Escocia alrededor del 580 d.C. De hecho hay varias iglesias dedicadas a Donan en la zona, y es probable que él formara una pequeña celda monástica y una comunidad en la isla a finales del siglo VII.

A través de los siglos, el castillo fue cambiando, creciendo y haciéndose más pequeño por motivos que a día de hoy siguen siendo un misterio.

En 1719 participó en uno de los levantamientos jacobitas contra la corona británica, siendo parcialmente destruido, y se mantuvo en un estado ruinoso cerca de unos 200 años, hasta que el teniente coronel John MacRae-Gilstrap compró la isla en 1911 y decidió restaurar el castillo.

No son pocos los que dicen que Eilean Donan es el castillo más hermoso de Escocia. Y no les falta razón. Explorarlo y recorrerlo es descubrir su historia y parte de la historia de Escocia. Es, sin duda, todo un símbolo, y uno de esos lugares imprescindibles que no te puedes perder. Estratégicamente situado en su propia isla, en la confluencia de tres lochs o lagos de las Highlands, el Loch Duich, el Loch Long y el Loch Alsh, solo se puede llegar a él a través de un estrecho puente de piedra. Con vistas a la isla de Skye y rodeado de las montañas boscosas de Kintail, el castillo Eilean Donan es verdaderamente una fortaleza inexpugnable y encantadora.

Lo mejor es comenzar por el Centro de Visitantes, una manera ideal de obtener toda la información para disfrutar de nuestro recorrido por el castillo. Aquí puedes comprar tus entradas, en la Fundación Benéfica Conchra, establecida por la familia propietaria del castillo para preservar el edificio y sus bienes para las generaciones futuras.

Se puede pasear por la mayor parte de las habitaciones y de las estancias interiores, decoradas con muebles de época, artefactos jacobeos, exposiciones de armas y obras de arte. El patrimonio histórico es único.

Si viajas en familia, este es un plan ideal para los más pequeños, un lugar en el que su imaginación les hará revivir historias de guerras y caballeros. Una visita a Eilean Donan es una visita en la que podrán mirar a través de las mirillas, levantar balas de cañón o recorrer antiguas almenas. Además, la naturaleza es parte del encanto del castillo. Y es que en la isla en la que se ubica, podrán observar marsopas, delfines, nutrias y aves. Si decides viajar a Escocia en familia este verano no dejes de visitar Eilean Donan.

El castillo abre todos los días de 10h a 18h de marzo a octubre y a partir de las 9h los meses de julio y agosto.

Castillo Eilean Donan