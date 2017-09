Los carnavales alternativos españoles más divertidos

Seguro que te interesa

Lo cierto es que en casi todos los pueblos y ciudades de nuestra geografía hacen hueco en su calendario de eventos a esta fiesta en los que el denominador común es la fiesta, la diversión y el colorido.

Lo bueno es que no todos los sitios tienen las mismas costumbres, ni el carnaval se celebra de la misma forma, ni tan siquiera esta fiesta tiene la misma importancia. Esto hace que cada carnaval sea distinto y se pueda disfrutar de una forma diferente, al tiempo que se conoce una parte de la cultura y la tradición de cada ciudad, pues en muchos casos la vestimenta, los actos y las celebraciones son lo que singulariza y distingue a los carnavales de cada lugar. Aquí te damos algunos ejemplos en los que la diversión está garantizada.

Verín (Orense)

El conocido como “entroido gallego” está protagonizado por personajes procedentes de tres ciudades distintas: los Pantallas de Xinzo de Limia, los Cigarrones de Verín, los Peliquieros de Laza y los Choqueiros de A Coruña, que cada año pasean por las calles de Orense con sus particulares vestimentas intimidando a todo el que se les cruza. Es uno de los carnavales más singulares de España

El carnaval de Verín, en Ourense | YouTube

Santoña (Cantabria)

Arraigado a su tradición pesquera, el carnaval de Santoña tiene como personaje principal a un besugo. Cada año se reproduce en la bahía de Santoña la historia que cuenta que el besugo se enfrenta juicio por secuestrar a una sirena, lo que exige el desfile de todos los animales ante Neptuno para dar su testimonio.

Carnaval de Santoña | Trivago

Lantz (Navarra)

Frontera con Francia, Lantz es un ejemplo de conservación de la tradición carnavalesca de generación en generación y que refleja y reproduce cada año el papel de este pueblo de Navarra como punto transfronterizo. De ahí que aparezcan personajes como los contrabandistas (como Otxin) y los protectores del pueblo (como Ziripot).

El carnaval de Lantz, en Navarra | YouTube

Almiruete (Guadalajara)

Los botargas y las mascaritas son capaces de concentrar cada año a cientos de turistas que se desplazan a este pequeño pueblo de Guadalajara. Los primeros, ataviados con vestidos blancos y fajas negras decoradas con cencerros, sombreros altos y máscaras de diablos o animales, suelen ir a recoger a las segundas por las casas, vestidas de forma similar. Y entonces comienza el desfile por el pueblo.

El carnaval de Almiruete, en Guadalajara | YouTube

Santiago de Compostela (A Coruña)

En esta época no es difícil encontrarse durante estas jornadas la catedral de Santiago repleta de máscaras y disfraces medievales que se conjugan con un ambiente festivo en el que, por supuesto, los gaiteros no pueden faltar.. El martes de carnaval es un día mágico en esta ciudad gracias a su desfile multitudinario.También lo es el miércoles de ceniza, día consagrado a Meco, un muñeco que es sinónimo de carnaval y que se quema antes del comienzo de la cuaresma. El desfile en este día es satírico, ideado de un modo muy cercano a los festejos primigenios en los que se daba la bienvenida al oscuro periodo de cuaresma. La praza do Toural es una fiesta en este día.

Carnavales en Santiago de Compostela | MC for International Education

