Una cafetería para ‘selfies’ y amantes de Instagram

La ‘fiebre’ que vive Corea del Sur por las cafeterías está empezando a llegar a cotas insospechadas. En Seúl, la capital del país, no hay ya calle en donde no sea posible degustar un café de Starbucks o de alguna otra de las decenas de empresas que, con una temática y escenografía similar, han aparecido en los últimos años. Pero no se trata solo de un fenómeno de la megalópolis, sino que se ha extendido a todo el país.



Así, no es de extrañar que, en la carrera por ofrecer cosas diferentes en un mundo, a priori, tan poco dado a la aventura como el café (aunque los españoles seguimos estando a la cabeza de los cafés más diversos con nuestros cortados, con leche, corto de café, manchado...), algún que otro emprendedor quiera, directamente, llamar la atención a escala global. Es lo que ha conseguido el propietario de Camera Dreaming, una cafetería muy especial, en tanto que tiene forma de cámara de fotos gigante.



Se encuentra en el condado de Yangpyeong, en lo alto de una colina desde la que se pueden obtener vistas a cuál más inmejorable, lo que hace, además, que la cafetería luzca aún más bonita. Esta tiene forma de cámara Rolleiflex, con dos grandes ventanales circulares que simulan las dos lentes del aparato original. Sobra decir que tanto el dueño del local como el arquitecto que lo proyectó son entusiastas del mundo de la fotografía (pero no sólo eso, pues el dueño es un antiguo piloto de helicópteros).



Esta espectacular cafetería, además de servir los productos habituales, alberga un museo en torno a la historia de la cámara Rolleiflex y se ha convertido en una visita obligada de aquellos que comparten con su propietario esta pasión, así como por los que tratan de tener el selfie más original de las redes sociales.



La visita al Camera Dreaming (341-13, Jung-won-ri, Yongmun-myeon) bien puede ser la excusa para visitar el condado de Yangpyeong-gun, sobre todo si tenemos en cuenta que no se encuentra a excesiva distancia de Seúl. Una de sus atracciones más llamativas es el Yangpyeong Rail Bike, una ruta de 3,2 kilómetros que se realiza sobre vagonetas adaptadas a unas vías de tren abandonadas que funcionan como bicicletas fijas. Durante la hora larga que dura este viaje, es posible parar a hacer fotos únicas que, junto a las de la cafetería, llenarán nuestros álbumes de todo tipo de paisajes y lugares diferentes.



Y es que los paisajes de colinas de esta región se encuentran casi siempre cuajados de flores de mil colores, vegetación frondosa y ríos serpenteantes. De hecho, en invierno, con todo nevado, sigue siendo igual de bonito.



No es extrañar, por tanto, que Yongmun-myeon, donde está la cafetería, sea la sede del Bosque Recreativo Natural de Yongmunsan. Allí es posible pernoctar en pleno bosque, bien en las zonas de acampada o en cabañas de madera. Sus rutas de senderismo son bastante diversas, aunque la más popular es la de Baegunbong, que acaba en el pico del mismo nombre, una montaña a 940 metros sobre el nivel del mar y que atrae a muchos amantes de esta actividad cada fin de semana.



Sin duda, tras una buena caminata y haber hecho mil fotos, o más, nada como relajarse antes de la vuelta con un café, dentro de una cámara de fotos.





Más información: Camera Dreaming Cafe y Turismo de Corea