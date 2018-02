Nos enteramos de todo lo que pasa en la nieve

Pues ahora vamos a saber mucho más acerca de todo lo que pasa en la nieve gracias a un estudio que ha llevado Expedia llamado "Botas de Nieve", y en el que se ha entrevistado a más de 13.000 aficionados a los deportes de invierno de 13 países diferentes, entre ellos España. Hoy vamos a saber más sobres los gustos y costumbres de nuestros compatriotas.

Por ejemplo, a la hora de decidir dónde pasar unas vacaciones en la montaña, para muchos, el 52%, lo más importante es la calidad de la nieve. A pesar de eso, para 1 de cada 10, pesa mucho también la importancia de la visibilidad del destino en las redes sociales. Vamos, que no nos libramos del postureo.

Para hacernos una idea, por ejemplo solo un 6% de los suecos da importancia a la vestimenta en las pistas frente a más del 40% de los españoles que si lo hace. Somos muy coquetos. Pero también damos importancia a quedar como buenos esquiadores. Un 61% de los encuestados cree que hay que mantener un buen rendimiento frente a los amigos o familiares tanto en el esquí como haciendo snowboard. Tanto es así, que más de un tercio admite haber mentido acerca de sus habilidades, solo por impresionar a alguien. Lo han hecho más los hombres, en un 37%, frente al 29% de las mujeres.

Somos así. De hecho, el 37% admite haber enseñado fotos de sus hazañas a muchos a la vuelta, incluso, y aunque parezca mentira, con tal de presumir de viaje, un 10% admite haber tomado rayos UVA con gafas de esquí para logar un efecto falso. Nos quedamos con la boca abierta igual que tú.

En España, el 41% de los encuestados piensa que esquiar o hacer snowboard, son deportes de riesgo, tanto que somos el país que tiene más miedo a hacerse daño. Eso sí, a pesar de eso, más de un tercio de los encuestados piensa que es emocionante descender una montaña, y que siente un auténtico subidón de adrenalina lanzándose ladera abajo.

Para unos pocos es una sensación inigualable, incluso un 6% prefiere esta sensación a un…orgasmo! Y hasta algunos han reconocido haber tenido relaciones sexuales en las pistas, un 1%, aunque los belgas nos ganan en eso, un 21% reconocen haberlo hecho.

Ligar es, además del esquí, una de las actividades favoritas en las pistas. Un 30% de españoles reconoce que le ha entrado alguien desconocido en una pista, y cerca del 18% declara haber ligado en plena montaña.

Más de un 5% dicen haber ligado con un o una monitora de esquí, y un 26% dice que no ha ligado nunca esquiando, pero que no le hubiera importado hacerlo.

Los motivos que alegamos los españoles para decidirnos por unas vacaciones en la montaña son un 74% por el amor a la nieve y los deportes de invierno, un 58% por diversión y un 38% porque nos parece un desafío.

Sin embargo también hay algunas conductas inapropiadas que deberíamos mejorar. Son las siguientes: No apartarnos a los lados cuando nos paramos en grupo en una pista, beber antes de esquiar, tomar al asalto con todo nuestro equipo los ascensores y los espacios en los bares o cafeterías, o ser, en este caso los snowboarders algo pretenciosos. Así que ya lo sabéis, hay que mejorar en eso. La etiqueta de los deportes exige beber con moderación, usar las instalaciones sanitarias y no dejar por ahí nieve amarilla, no bloquear las pistas y si no tenemos experiencia mejor tomar algunas clases antes de lanzarnos a la aventura.

En cuanto al apres-ski, lo que ha quedado claro es que para muchos es la parte más importante de unas vacaciones en la montaña. Y aunque el 70% de los españoles bebe durante su estancia en la nieve, no son los que más lo hacen. En la primera posición de este ranking de beber alcohol, los que van en cabeza son los holandeses, seguidos de los británicos y de los suizos.

Eso sí, según los españoles, la mejor cultura apres-ski es la suiza, y también opinamos que los suizos son los más atractivos en las pistas de nieve, por esos muchos elegimos este país para pasar unos días en la nieve. Y aunque nos parezca mentira, no pensamos solo en irnos de fiesta después de esquiar, porque lo que hemos constantado con este estudio es que lo que preferimos los españoles después de un día en la montaña es sentarnos frente a la chimenea con nuestra pareja, antes que ir a un bar con los amigos. Y que otra de nuestras prioridades es un buen baño o jacuzzi, pero acompañado por una copa de champagne. Somos sibaritas.

Los austriacos son los que comienzan a practicar esquí y snowboard a edades más tempranas, alrededor de los 4 años o antes, algo que tampoco nos sorprende mucho. Y en eso los españoles somos algo más tardíos, ya que el 48% lo hace entre los 16 y los 25 años. Y en cuanto a la modalidad, más del 70% de los mayores de 45 años tienen claro que prefieren ponerse los esquís.

Este estudio nos parece de los más curioso, y dice mucho de nosotros. ¿No os parece?

