El aterrador Skywalk más alto del mundo

La pasarela de cristal más larga del mundo acaba de abrir sus puertas a los turistas de todo el mundo en Longgang, un Parque Geológico Nacional situado al suroeste de la ciudad china de Chongqing.



Así, diciendo que es la pasarela más larga sin más, la cosa no dice mucho, pero es que no sólo es la más larga del mundo, sino que es la pasarela más larga del mundo que sobresale de un acantilado y que se encuentra a la friolera altura de 1.010 metros sobre el nivel del mar. En realidad, es un precipicio de infarto, y la pasarela, además de estar a semejante altura, es que tiene el suelo de cristal.



Este aterrador mirador que acaba de convertirse en el más espectacular del momento, se llama Yuanduan, que significa “al final de las nubes”. Y no es para menos, porque caminar sobre él, es como caminar literalmente sobre las nubes.

Si eres valiente, tienes nervios de acero y no padeces de vértigo, esta pasarela, sin duda, es para ti. Una vez entras en ella, vas a recorrer un total de 26,68 metros de longitud, de longitud aterradora y llena de intensa emoción, porque estar en su superficie que los pelos de punta.

Hoy, la pasarela Yuanduan, es la más larga del mundo, ya que supera en 5 metros la longitud del Skywalk del Gran Cañón del Colorado en el estado norteamericano de Arizona e incluso es más espectacular que balcón de cristal en la Aiguille du Midi en los Alpes o que la pasarela que recorrer el Glaciar de las Montañas Rocosas en Canadá. Miradores espeluznantes de los que ya os hemos hablado en Viajestic.



La Pasarela del Parque Geológico Nacional de Longgang ha sido construida a prueba de todo. Es incluso capaz de soportar la presión de un terremoto de hasta 8 grados o incluso la fuerza de un posible tifón de fuerza 4. Soporta el peso de hasta 200 personas al mismo tiempo, aunque sólo pueden entrar 30 en cada trayecto. El parque ha limitado el número de personas para que la experiencia sea perfecta. Cada grupo puede permanecer en ella 30 minutos, para que dé tiempo a disfrutar del momento intensamente. La entrada cuesta 60 yuan, unos 8,70 euros.



En el nuevo mirador del Parque Geológico Nacional Longgang, con una caída vertical de 718 metros directamente debajo de nuestros pies, es una auténtica ración de adrenalina. Las vistas espectaculares y aterradoras, están garantizadas. La viga voladiza de la pasarela se extiende a 21.34 metros del borde del precipicio, así que vamos a estar colgados en el vacío. Seguro que acabamos agarrados a las barandillas.





Chongqing es el municipio más grande en el suroeste de China, una ciudad portuaria moderna en el curso superior del río Yangtze y su atracción turística, la más aterradora del mundo, fue inaugurada por un paracaidista y por un grupo de modelos con vestimentas tradicionales paseando por la plataforma.



China es siempre un destino excepcional, descubrir sus rincones es toda una aventura. Y lo cierto es que este Parque Geológico es maravilloso. Un destino único para los amantes de la naturaleza y las emociones fuertes. Porque ahora, con el nuevo Skywalk, la experiencia se completa. Si has decidido viajar a la zona, no te puedes perder el nuevo Skywalk de Yuanduan. No apto para todos los públicos, solo para los más valientes. Prepara tu cámara o tu móvil porque aquí vas a conseguir los mejores selfies de tu vida.