Así es el alcázar de Segovia, la inspiración para el castillo de Blancanieves

Es posible que alguna vez hayas visto una película de Disney y te hayas sorprendido con los escenarios. Pueblos, bosques, casas y sobre todo castillos gigantescos que seguramente llevaron horas diseñar. Pero no. En muchas ocasiones, los dibujantes de las películas se inspiran en lugares reales para diseñar los escenarios de sus obras. Y ese es el caso de Blancanieves, pues para crear su castillo se fijaron en el Alcázar de Segovia. No es raro, por otro lado: El Alcázar de Segovia es uno de los castillos más emblemáticos no solo del país sino también del continente, dada su forma de proa de barco. Y desde 1938 también es uno de los castillos más famosos de Disney, después de aparecer en su primera producción.

Alcázar | Segovia

Pero volvamos al Alcázar de Segovia, al real. Éste se encuentra situado sobre un grandísimo cerro, en la confluencia de dos ríos, y se puede ver desde muchos puntos de la ciudad. En un inicio, este monumento se construyó para que sirviese de fortaleza, pero con los años ha tenido otras funciones. El Alcázar ha sido también un castro romano, un palacio real, un centro de artillería, una academia militar y una prisión estatal. Aunque ahora simplemente alberga un museo que muestra archivos militares. Por lo que hace a su distribución, este castillo de comienzos de la Edad Moderna tiene dos áreas: en la exterior hay un patio, un foso, un puente levadizo y la llamada torre del homenaje. Una torre que destaca por su innegable belleza, sus cuatro torreones, su cañón y sus ventanales.

En la zona interior, por otro lado, se encuentran la capilla y diversas salas nobles tales como la sala del Trono. Cabe decir que todas las estancias están muy bien decoradas y son bastante lujosas. Como decíamos antes, en el interior de estas salas se encuentra hoy una exhibición de archivos militares. En concreto, el archivo histórico de más antigüedad de las Fuerzas Armadas españolas.

Todo lo nombrado hasta ahora puedes visitarlo si te acercas hasta Segovia. Entonces también podrás darte cuenta de que la planta del Alcázar de Segovia es irregular. Es decir, no tiene una base plana sino que se adapta a la colina. Y si por dentro posee bellas habitaciones y salas, por fuera también te gustará. Hablamos de una fortaleza grande, majestuosa, imponente y preciosa.