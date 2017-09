El árbol genealógico de los idiomas

Est ce que vous parlez français? Parlare italiano ? Do you speak English? O tal vez español. En la Tierra, se hablan entre 3.000 y 5.000 idiomas. No obstante, es imposible fijar una cifra exacta. De lo que no hay duda es que todas poseen su propia belleza. Tienen un origen, una evolución y una familia de lenguas con las que comparte estructuras gramaticales e incluso palabras.

La artista e ilustradora finesa Minna Sundberg ha querido reflejar en un bonito y harmonioso árbol genealógico, los orígenes de las lenguas indoeuropeas y urálicas. Las indoeuropeas son las que se originaron en el continente europeo y parte de Asia, mientras que la vertiente urálica es la de las lenguas de territorios más al norte como Finlandia o Estonia.

De esta forma, el tronco más grande es el que se divide en indo y europeo. Vemos que lenguas como el persa viene de la raíz del indo-iraní, el Punjabi de la zona noroeste del continente asiático, el bengalí de una zona al este que se corresponde con la situación geográfica de Bangladesh. En la parte más alta del tronco indo, están el hindi y el urdu, que se hablan en el centro de Asia, y no es casualidad que ahí se localicen la India y Pakistán.

El árbol genealógico | Minna Sundberg

Ahora fijémonos en las lenguas europeas, probablemente estemos más familiarizadas con ellas, pues muchos de nosotros tenemos como segunda lengua inglés o francés, italiano y alemán como tercera… Sin embargo, lo bello de esta ilustración es que se muestran los conjuntos de hojas que representan cada idioma cercano a los demás. De hecho, es lo que ocurre en la realidad, las lenguas son cercanas y vivimos en un momento histórico en el que cualquier lengua está al alcance de nuestra mano, muchas conviven en un mismo territorio.

En esta parte del tronco, los idiomas que más predominancia parecen tener son el español, el portugués y el inglés. No es ninguna sorpresa ver que las lenguas de la Península Ibérica junto con el francés, las de la Península Itálica y el rumano, son todas lenguas romance. Otra gran ramificación es la germánica, en la que cómo no, están el inglés, alemán y el holandés. Esta última está hermanada con el afrikáans, que se habla en Sudáfrica. Cuando vemos las tipografías de idiomas como el sueco, el noruego o danés, cuesta imaginar de dónde proviene, aquí se muestra claramente que también son primas del alemán y el inglés.

El griego tiene su propia ramita, la helénica. | Pinterest

El griego tiene su propia ramita, la helénica. No obstante, todos estos parentescos entre lenguajes son muchas veces la razón por la que nos cueste más o menos aprender un idioma que otro. Por ejemplo, la cercanía del holandés al inglés hace que los belgas y holandeses tenga más facilidad para hablar y entender inglés que por ejemplo los griegos o los españoles.

Con un tronco diferente y más pequeño, el urálico que da lugar al finés, el húngaro, y lenguas más minoritarias como el Sami que se habla en regiones como Laponia.

Hay una gran ausencia en este árbol, pues si bien figuran el catalán y el gallego, no lo hace el euskera, y la razón es que su origen no está ligado a ninguna de estas dos ramas lingüísticas.

Tampoco hay un tronco para las lenguas africanas, ¿alguien se ofrece?

