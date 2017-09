Los animales estrella de los zoológicos del mundo triunfan en Twitter

Dos de los temas principales en las redes y los medios de comunicación son la política y la economía. No obstante, todos necesitamos desconectar y relajar la mente. Así, para amenizar los crecientes tweets políticos y económicos, el National Zoo de Washington DC revolucionó las redes con una bonita foto de una cría de foca. Como era de esperar, esta imagen recibió múltiples retweets y comentarios. Así fue como varios zoológicos, como el de Miami, Philadephia y el de Atlanta, entre otros, siguieron su ejemplo y empezaron a publicar fotos de sus animales estrella. Recopilamos los mejores tweets:

Publicidad

Nuestra koala tiene una nueva instalación exterior, donde disfruta del sol cuando el tiempo acompaña. #zoomadrid pic.twitter.com/bfqogNNcWK — zoo madrid (@zoomadrid) 16 de enero de 2017

#FlashbackFriday to when these guys were this small! How do you think we should celebrate Scout and Delilah's upcoming first birthday!? 🐯🎂 pic.twitter.com/fHNoRJcrRG — Australia Zoo (@AustraliaZoo) 27 de enero de 2017

Who is who? This is both Loki! On the left is him in his sleek, summer fur - the other I took this morning. #TakeoverTuesday – Danica Wolfe pic.twitter.com/582mFkti0u — Zoo Atlanta (@ZooATL) 17 de enero de 2017

.@lincolnparkzoo we raise your raise with some snuggles. Who doesn't love ❤ snuggles? (Especially giraffe snuggles.) pic.twitter.com/df0CmTcMeM — Memphis Zoo (@MemphisZoo) 26 de enero de 2017

Juan Manuel Carrión sorprendido "in fraganti" pic.twitter.com/hlNxbxdo5l — Quito Zoo (@Zoo_Quito) 26 de noviembre de 2016

Viajestic | Madrid | Actualizado el 16/09/2017 a las 21:16 horas