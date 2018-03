5 expresiones españolas que nunca deberás decir en tu viaje a Sudamérica

Uno de los principales miedos de muchas personas a la hora de viajar se encuentra nada más y nada menos que en el idioma. Cuando visitamos un país extranjero en el que se habla una lengua diferente a la nuestra, hay quien se siente algo nervioso, preocupado por las dificultades que se encontrará a la hora de comunicarse con los habitantes del mismo. Precisamente por eso, viajar a Sudamérica suele suponer un alivio para aquellos que no son expertos en idiomas, ya que, salvando el caso de Brasil, allí podremos hablar en castellano con todo el mundo.

Sin embargo, esto no significa que el castellano empleado allí y el que utilizamos en España sean exactamente iguales. De hecho, existen una serie de expresiones que generalmente en nuestro país no tienen ningún tipo de connotación sexual o negativa y que, sin embargo, allí no podremos usar a la ligera. Si estás preparando un viaje a un país de Latinoamérica, apunta muy bien todas estas palabras y frases hechas y, sobre todo, ¡ten cuidado de a quién se las dices!

Español en Sudamérica | Idiomas

No, no te pueden coger la maleta.

Aunque en España el verbo ‘coger’ significa, según la RAE, ‘asir, agarrar o tomar algo o a alguien’, en muchos países de América del Sur, como Argentina, Bolivia, Costa Rica o Nicaragua, es sinónimo de mantener relaciones sexuales. Por eso, durante tu visita, trata de buscar otra palabra para expresar lo que quieres o puedes vivir un verdadero malentendido.

Si tu acompañante se llama Concha, no la llames a gritos.

Esta es una de las más típicas. En nuestro país Concha puede o bien ser un nombre propio, o bien referirse a esa cubierta que poseen los moluscos y otro tipo de animales, pero en países de Sudamérica como Uruaguay, Bolivia, Ecuador o Argentina, suele hacer referencia a la vulva. Además, en países como Argentina, la expresión ‘la concha de tu madre’ funciona como insulto.

Ojo con ‘pico’.

‘Pico’ en España puede ser una parte puntiaguda que sobresale de algo o una parte de la cabeza de las aves, entre otras cosas, pero en América Latina, más en concreto en Chile, es sinónimo de ‘pene’, por lo que debes tener mucho cuidado a la hora de utilizar la palabra. Allí, en algunos países, también puede usarse para referirse a la parte de arriba de una botella.

¿Qué es allí un zampabollos?

En nuestro país existe un término bastante coloquial para referirnos a esas personas glotonas que pueden comer continuamente sin parar: ‘zampabollos’. En Sudamérica directamente no existe esta palabra, pero si atendemos al significado de los dos lexemas que la forman entenderemos que utilizarla allí puede ser problemático. ‘Zampar’ significa ‘arrojar algo con violencia’, mientras que ‘bollo’ es utilizado en muchos lugares como sinónimo de ‘vagina’. Haz las cuentas.

En América Latina, no te pongas la ‘chaqueta’.

¿Cuántas veces te ha preguntado tu madre estando de viaje si te has puesto la chaqueta? Pues bien, esa misma pregunta es la que no debes hacerle a nadie en México, Guatemala o El Salvador. Allí, esta palabra se utiliza para referirse a la masturbación masculina, por lo que utilizarla puede llevarte a una situación un cuanto incómoda. Abrigo, rebeca… Lo que sea menos chaqueta.