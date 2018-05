En un viaje al extranjero, ¿es mejor cambiar dinero o pagar con tarjeta?

A la hora de emprender un viaje, son muchos los aspectos que tenemos que tener en cuenta. Algunos de ellos, como el transporte o el alojamiento, suponen el primer paso en la preparación y están rodeados de numerosas facilidades. De hecho, cada vez son más las webs que te permiten encontrar exactamente lo que quieres, en la ubicación concreta en la que lo quieres y por el menor precio posible. Una preocupación menos. Además, el itinerario, los lugares que merece la pena visitar, el tiempo que va a hacer, la ropa que debemos llevar… Todo esto también puede ser fácilmente consultado por Internet.

Sin embargo, hay un aspecto de los viajes al extranjero que parece que aún se nos atraganta un poco, especialmente a aquellos que no están acostumbrados a hacer turismo lejos de sus fronteras. Como bien sabrás, desde que se implantó el Euro, gran parte de Europa comparte moneda, razón por la que no es necesario preocuparte de este tema si viajas a uno de estos destinos. Eso sí, en cuanto nos alejamos del continente (o viajamos a países como Reino Unido, que mantienen su propia divisa), la cosa se va complicando un poquito más.

Tarjetas | Viajar con tarjeta

Siendo sinceros y objetivos, ¿qué es mejor: cambiar moneda o pagar todo con tarjeta? A la hora de realizar el cambio, uno de los mayores miedos de todos los viajeros son las temibles comisiones, que suelen ser menos pronunciadas en los pagos con tarjeta. Pero “¿y si voy a pagar en algún sitio y no disponen de datáfono?” Esta es otra de las preguntas que suelen pasarse por la mente de aquellos que se están planteando llevar todo el presupuesto del viaje en la cuenta bancaria, para pagar directamente con tarjeta.

Pues bien, lo mejor que puedes hacer de cara a un viaje a un país que posea una moneda diferente al Euro es quedarte en un término medio y ser consciente de las comisiones. Generalmente, en los pagos con tarjeta, aunque no se conozcan tanto como las de los cambios, también se cobran, pese a que no suelen ser demasiado grandes. Por eso, para aquellos pagos más importantes, como puede ser el alojamiento (si tienes que pagarlo allí), el coche de alquiler o algunas compras grandes (véase entradas de todo el grupo para algún lugar, una gran comida, etc.) es bastante recomendable utilizar la tarjeta de crédito. Eso sí, cuando se trate de pagos más pequeños, te recomendamos que lo hagas con efectivo. Si cambias una pequeña cantidad, te salvará de algún que otro apuro, como por ejemplo a la hora de tomar unos refrescos o de comprar una botella de agua.

Viajar con dinero | Billetes

En cuanto al lugar para cambiar la moneda, te recomendamos que lo hagas en España, antes de viajar. Normalmente tenemos la opción de los bancos o la de las casas de cambio, que también encontraremos en el aeropuerto. Antes de hacerlo, también puedes consultar las condiciones de tu tarjeta de crédito, ya que algunas disponen de extracciones en el extranjero sin ningún coste, por lo que te sería más rentable sacar dinero directamente allí.

En definitiva, nuestro consejo es que recuerdes que no todo es blanco o negro. Si tienes la posibilidad de cambiar una cantidad pequeña y de llevar el resto del presupuesto en la tarjeta, es lo mejor que puedes hacer. Además, es bastante recomendable que busques información sobre tu destino, ya que en algunos lugares hay más facilidades para un tipo de pago u otro.