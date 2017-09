¿Te vas de viaje? Con estas aplicaciones hacer la maleta es más fácil

Nos ayudan a no olvidar nada en casa y ahorrarnos tener que comprar algo una vez hemos llegado a nuestro destino. Hacer la maleta a veces puede resultar un poco estresante, por eso no está mal recurrir a la ayuda de la tecnología y nuestros smartphones de vez en cuando. Con estas herramientas prepararemos nuestro equipaje sin dejarnos nada en casa.

Pack Point | Pack Point

PackPoint. Organiza todo lo que necesitas meter en tu maleta, para ello tiene en cuenta la duración del viaje, el clima del destino y cualquier actividad que hayamos planeado hacer durante el viaje. Una vez la lista de equipaje está creada, PAckPoint la guarda para que puedas compartirla de forma posterior con amigos y familia. Esta aplicación es gratuita y está disponible tanto para Android como iTunes.

Pack your Suitcase | Pack your Suitcase

Pack your suitcase. Ayuda a hacer una lista de todo lo que necesitamos para nuestro viaje y así no olvidarnos de completar todo el trabajo y los deberes antes de las vacaciones, hacer las maletas y el equipaje y para estar seguro de que no olvidamos nada de lo que habíamos planeado meter en la maleta. Esta aplicación ofrece listas de equipaje divididas en categorías según nuestro criterio, catálogo de la muestra de los elementos de la aplicación que hace facilita la creación del contenido de la lista, y en caso de que eliminemos por accidente la lista de equipaje, podrá ser fácilmente restaurada con un solo clic.

Packmeapp | Packmeapp

PackMeApp. Esta aplicación de Android tiene como propósito hacer listas para hacer la malera de la forma más sencilla posible. PackMeApp se caracteriza por su diseño que hace que preparar la maleta se convierta en una actividad sencilla. Muestra las listas en orden alfabético para que encontremos más rápido aquellos que estemos buscando y si no lo conseguimos, podemos añadirlo a la lista. Es rápida y fiable, y da la opción de personalizarla con seis temas diferentes y con varias fuentes de color para customizar nuestro look preferido.

Maleta y Equipaje Lite | Maleta y Equipaje Lite

Maleta y Equipaje Lite. Con Maleta y Equipaje Lite podrás organizar tantas maletas diferentes como necesites. Cuenta con más de 640 objetos clasificados en 15 categorías diferentes. En caso de no encontrar el objeto deseado, la aplicación permite añadir cuantas categorías e ítems queramos. Tú te encargas de poner en el equipaje lo que necesites; el límite y la personalización están en manos del usuario y la aplicación se encargará del resto para que no olvides nada. Además Maleta y Equipaje Lite tiene en cuenta ciertos aspectos mínimos relacionados con las medidas de seguridad en los aeropuertos de todo el mundo, indicando el peso del equipaje y notificará si es apta como equipaje de mano o para ser facturada. Esta aplicación está disponible en inglés, castellano, francés, italiano y ruso. Se puede encontrar en la AppStore de Apple y en PlayStore de Android.

Pack the Suitcase | Pack the Suitcase

Pack the suitcase. Esta aplicación, al igual que las anteriores nos ayudará a prepararnos para nuestro tiempo fuera de casa, no importa que vayamos a la playa, a hacer senderismo, un viaje de negocios o al hospital. Pack the suitcase nos dará pistas de lo que puede ser útil para nuestro viaje y en la lista encontraremos lo que realmente necesitamos. Su propósito no es que nos llevemos todo lo que podamos, sino lo que nos va a hacer falta.